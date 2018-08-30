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İş kazasında polisin ihmali var

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Çalışma müfettişlerinin bazı inşaatlar için “ihmal vardır" raporlarına rağmen polisin işlem yapmadığından şikayetçi olan Bakan Çeler, "Bu ülkede, bu koşullarda yaşamaktan utanıyorum" dedi

İş kazasında polisin ihmali var
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, iş güvenliğine dair denetimleri artırmalarına rağmen ihmalkarlığın öne çıktığını söyledi.

"Polise suç duyurusuna rağmen önlem alınmadı" iddiasını ortaya koyan Bakan Çeler, nöbetçi mahkeme göreve çağrılarak tutuklama yapılmadığını belirtti. Çalışma müfettişlerinin "burada ihmal vardır" raporlarına rağmen polisin işlem yapmadığından şikayetçi olan Bakan Zeki Çeler, "Bu ülkede, bu koşullarda yaşamaktan utanıyorum" dedi.

"Bu inşaatta daha önce de ihmal oldu, kaza oldu, ölüm oldu" diyen Çeler, diğer kurumların işbirliğinden kaçınmasının büyük bir ihmalkarlık olduğunu belirtti. Bakan olarak kendisinin şikayetçi olmasına rağmen inşaat sahibin elini kolunu sallayarak ortada gezdiğini belirten Çalışma Bakanı Zeki Çeler, yeni müfettiş kadroları ve tüzükler için çalışırken, işverenlerin de daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

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