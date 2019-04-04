“İş kazalarının yüzde 50’si önlenebilir”

İş Güvenliği Uzmanı Umut Kurşun, yapılan araştırmalarda iş kazalarının yüzde 50’sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar olduğunun, yüzde 48’inin ise sistemli bir çalışma ile önlenebileceğinin belirlendiğini vurguladı

Merit Lefkoşa Hotel, personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarına devam ediyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği yasası kapsamında; şirketlere risk analizi hizmeti ve iş sağlığı güvenliği eğitimleri sunan İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi tarafından verilen eğitimlerde, uzman eğitmen Umut Kurşun, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, iş esnasında güvensiz durumlar ve davranışlar, yasaya göre çalışanın ve işverenin yükümlülükleri, otellerde karşılaşılabilecek iş kazaları ve önlemleri, en çok rastlanan mesleki hastalıklar ve alınacak önlemler konularında Merit Lefkoşa Hotel personelini bilgilendirdi.

Eğitim hakkında bilgi veren, İSGÜM Ltd. İş Güvenliği Uzmanı Umut Kurşun; “35/2008 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ‘ kapsamında şirketlere risk analizi hizmeti ve iş sağlığı güvenliği eğitimlerini veriyoruz, bu yasaya göre, dört kişi ve üzeri çalışanı olan tüm kamu ve özel kuruluşlarda, çalışma ortamını ve çalışma doğasını dikkate alarak işin, iş yerindeki koşullarının neden olabileceği tehlikeleri ve riskleri yeterli şekilde ve sistematik olarak analiz etmeli ve bunu bir rapor halinde iş yerinde muhafaza etmeli ve denetimlerini sağlamalı, ayrıca ‘’İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürebilmesi için işveren, her çalışanın çalıştığı yere ve yaptığı işe özel , bilgi ve talimatları da içeren İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi almasını sağlamak zorundadır " dedi.

Yapılan araştırmalarda; iş kazalarının yüzde 50’sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar olduğu, yüzde 48’inin ise sistemli bir çalışma ile önlenebileceği belirlenmiştir. Araştırmalar, iş kazalarının yüzde 98’inin önlenebileceği gerçeğini ortaya koymaktadır “İş güvenliğinde herkesin kendi üzerine düşen görevi yerine getirmesi yasal bir zorunluluktur. Bu zorunluluk özellikle işçinin kendi hayatını koruması adına da büyük önem taşımaktadır. Bir çok sektörde güvensiz davranışlar ve yetersiz güvenlik tedbirleri yüzünden birçok çalışan yaralanmakta, hatta hayatını kaybetmektedir. Hedefimiz yapılan bu eğitimlerle çalışanların tehlikenin farkına varmasını sağlamak ve kazaları en asgariye indirip, daha güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaktır” diye belirtti.

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses ise, personelin iş güvenliği ve sağlığı konusunda eğitilmelerinin son derece önemli olduğunu, bu konuda eğitimlerin devam edeceğini vurgulayarak, “Merit Lefkoşa Hotel olarak önceliğimiz daima çalışan personelimizin sağlığı ve güvenliğidir. Bu sebeple personelimizi bu konuda bilinçlendirme amaçlı eğitimleri önemsiyoruz. Çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanması için bizlere bu eğitimi sunan İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezine teşekkür ederiz.” dedi.