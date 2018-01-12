İş dünyasında hükümet endişesi

Seçimlerin ardından ortaya çıkan hükümet belirsizliği, iş dünyasında endişeye yol açtı. Sanayi Odası, ocak ayı içerisinde alınması gereken hayati kararlar bulunduğuna dikkat çekerek, bu ortamda sadece siyaset düşünmenin doğru olmadığını vurguladı. Kısır döngüde siyasi istikrarın yanında, ekonomik istikrarın da daha kötü noktaya ulaşacağı yönünde uyarıda bulunan Sanayi Odası, bu noktada tüm partilere ciddi bir sorumluluk düştüğünü belirtti

“Ekonomik istikrar çok kötü olacak”

İş dünyası, koalisyon belirsizliğinden dolayı endişe yaşarken, Sanayi Odası önemli uyarıda bulundu: “Alınması gereken hayati kararlar var. Siyasi istikrar yanında, ekonomik istikrar da daha kötü noktaya ulaşacak”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), içinden geçilen ortamın kolay olmadığını, ancak siyaset kurumunun bir noktada ortak çalışabilmesi ve piyasayı kaosa sokmayacak şekilde politikalar uygulaması gerektiğini kaydederek, “Tüm partilere burada ciddi bir sorumluluk düşüyor” dedi.

Oda, ocak ayı içerisinde alınması gereken hayati kararlar bulunduğuna dikkat çekerek, bu ortamda sadece siyaset ve koalisyon düşünmenin doğru olmadığını vurguladı.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, üreten tüm kesimlerin, gelişmeleri büyük bir endişe ile izlemekte olduğu ifade edildi ve şunlar dile getirildi:

“Ocak ayı içerisinde, alınması gereken hayati kararlar var. Buna salt kamuda maaş ödemesi olarak bakmamak gerekiyor. Belediyelerle ilgili mali sorunların ortadan kaldırılması için atılacak adımlar var. 2018 bütçesi geçmedi. TC- KKTC arasında yeni bir mali protokol henüz yürürlükte değil. Bu ortamda, sadece siyaset tartışmak, sadece koalisyon tartışmak doğru değil.”

Aynı anda, siyasi rekabet yanında, toplumsal uzlaşıyı destekleyecek adımların atılabileceği vurgulanan açıklamada, aksi halde, siyasi istikrarın yanında, ekonomik istikrarın da daha kötü noktaya ulaşacağı ileri sürüldü.

Siyasi rekabetin had safhaya uzandığı bu dönemde, halkın yaşamsal sorunlarını görmezden gelen ve salt yeni bir seçime odaklanan siyaset kurumuna halkın güvenin azalacağı öngörülen açıklamada, “Bir taraftan siyasi rekabet, diğer yandan yaşamsal sorunların çözülmesi için ortak inisiyatif üstlenmek… Bu ülkenin üreten kesimi olarak beklentimiz budur” ifadelerine yer verildi.