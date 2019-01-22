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İrsen Küçük’ün sağlık durumunda iyileşme var

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İrsen Küçük’ün sağlık durumunda iyileşme var
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Gribal enfeksiyona bağlı gelişen komplikasyon nedeniyle yaklaşık 1 aydır Güney Kıbrıs’ta tedavi gören Eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

TAK muhabirinin aile yakınlarından edindiği bilgiye göre, tedavisi uzun soluklu olacak İrsen Küçük’ün sağlık durumunda iyileşme var.

Küçük, gribal enfeksiyona bağlı gelişen komplikasyon nedeniyle 27 Aralık’tan bu yana Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde tedavi görüyor.  

Kalp yetmezliği sorunu da olan Küçük, tedavi ve tedbir nedeniyle hastanede tutuluyor.

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