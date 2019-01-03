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İrsen Küçük'ün hayati tehlikesi yok

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İrsen Küçük'ün hayati tehlikesi yok
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Eski Başbakanlardan İrsen Küçük, gribal enfeksiyon sonrası yaşadığı sorunlar nedeniyle Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde tedavi altına alındı.

TAK muhabirinin aile yakınlarından edindiği bilgiye göre, Küçük, geçen Cuma günü soğuk algınlığına bağlı gribal enfeksiyon sonucunda ciğerlerinin aşırı yüklenmesi sebebiyle yaşadığı sorunlardan dolayı Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi, eski adıyla Amerikan Kalp Enstitüsü’ne başvurdu.

Kalp yetmezliği sorunu bulunan Küçük'ün, tedbir amaçlı olarak yarı yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi. 

Hayati tehlikesi olmayan ancak bir müddet daha hastanede kalacağı öğrenilen İrsen Küçük’ün enfeksiyon riski nedeniyle ziyaretçi yasağı olduğu kaydedildi.

1940 doğumlu İrsen Küçük, çeşitli hükümetlerde bakan olarak görev almış ve 2010-2013 yıllarında Başbakanlık yapmıştı.

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