banner255
Yenicami'de Vehid dönemi
Yenicami'de Vehid dönemi
18 0
Titanic 2 için tarih verildi
Titanic 2 için tarih verildi
9 0
 
8 0
Zifiri karanlıkta yolculuk
Zifiri karanlıkta yolculuk
10 0
Sahalar bataklığa döndü
Sahalar bataklığa döndü
91 0
Tavuk göğsü pişirirken yapılan 5 hata
Tavuk göğsü pişirirken yapılan 5 hata
12 0
Feng Shui'ye göre çiçeklerin anlamları
Feng Shui'ye göre çiçeklerin anlamları
28 0
banner82

İrsen Küçük taburcu oluyor

banner27

İrsen Küçük taburcu oluyor
banner215

Eski Başbakan İrsen Küçük, tedavi gördüğü hastaneden yarın taburcu oluyor. 

27 Aralık’tan beri gribal enfeksiyon sonrası yaşadığı sorunlar nedeniyle Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde yarı yoğun bakımda tedavisi süren eski Başbakanlardan İrsen Küçük, yarın taburcu oluyor. 

TAK muhabirinin aile yakınlarından edindiği bilgiye göre, kalp yetmezliği sorunu bulunan Küçük, tedbir amaçlı olarak yarı yoğun bakımda tedavi altına alınmış, ardından normal servise alınmıştı.

1940 doğumlu İrsen Küçük, çeşitli hükümetlerde bakan olarak görev almış ve 2010-2013 yılları arasında Başbakanlık yapmıştı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.