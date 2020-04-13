banner411
banner69
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
3 0
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
46 0
 
“Tarih bu ayıbı yazacak”
“Tarih bu ayıbı yazacak”
59 0
“Herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durum yok”
“Herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durum yok”
19 0
“ÖZGÜR BASININ SUSTURULMASINA SESSİZ KALAMAYIZ”
“ÖZGÜR BASININ SUSTURULMASINA SESSİZ KALAMAYIZ”
30 0
‘Kedi’ lakaplı efsane kaleci hayatını kaybetti
‘Kedi’ lakaplı efsane kaleci hayatını kaybetti
33 0
Gazimağusa Belediyesi'nden marketlerde örnek uygulama
Gazimağusa Belediyesi'nden marketlerde örnek uygulama
23 0
banner440

“Irkçılık, tedavi edilmesi gereken bir hastalık”

banner27

“Irkçılık ve fanatizmin tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu” kaydeden İzcan, tarihin çöplüğünü boylamış düşüncelere Kıbrıs’ta yer olmadığını da ifade etti

“Irkçılık, tedavi edilmesi gereken bir hastalık”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, koronavirüs salgınından sonra dünyanın eski dünya olmayacağını vurgulayarak, bunu anlamayanların toplumların sağlık alanında iş birliği yapmasına karşı çıktıklarını belirtti.

“Irkçılık ve fanatizmin tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu” kaydeden İzcan, tarihin çöplüğünü boylamış düşüncelere Kıbrıs’ta yer olmadığını da ifade etti.

İzcan yazılı açıklamasında, geçmişte ilik nakli konusunda işbirlikleri sayesinde canların kurtulduğunu, kanser hastalarının tedavi edildiğini, 4 bin 200 kişinin Güney Kıbrıs’tan emekli maaşı aldığını, binlerce kişinin güneyde çalıştığını, güneyden gelen turistler sayesinde kuzeydeki ticaret ve turizmin canlandığını kaydederek, “UBP ve onun gibi çağdışı zihniyet taşıyan kesimlere taviz verilmemesini” istedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.