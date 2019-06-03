İrfan Erbay, Değirmenlik’i yasa boğdu

Değirmenlik ve Lefkoşa bölgesinin sevilen simalarından İrfan Erbay dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Değirmenlikte ikametgahında aniden rahatsızlanan 45 yaşındaki İrfan Erbay hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre dün, saat 07:00 sıralarında, Değirmenlik'te sakin 45 yaşındaki İrfan Erbay ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

İrfan Erbay'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Değirmenlik Spor Kulübü camiasının önde gelen isimlerinden olan Erbay'ın ölümü Değirmenlik camiasını yasa boğdu.

GÖGÜS AĞRISINDAN ŞİKAYET ETTİ DOKTORA GİTMEDİ

İrfan Erbay'ın önceki akşam gögüs ağrısından şikayet ettiği ancak hastaneye gitmediği bildirilirken, Erbay'ın cansız bedeninin dün sabah eşi tarafından koltuk üzerinde bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Değirmenlik köyünün sevilen simalarından İrfan Erbay'ın cenazesi bugün Değirmenlik Camisinde kılınacak öğle namazının ardından Değirmenlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.