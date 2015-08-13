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İnterpol tarafından aranan Hasan Akarçay ülkemizde tutuklandı

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2006 yılında İngiltere’de meydana gelen 12 buçuk kilo Eroin tasarrufu ve suç gelirlerini aklanması, ayrıca Almanya’da 50 kilo ve Türkiye’de 83 kilo Eroin suçlarından arandığı ve aleyhinde toplam 145...

İnterpol tarafından aranan Hasan Akarçay ülkemizde tutuklandı
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2006 yılında İngiltere’de meydana gelen 12 buçuk kilo Eroin tasarrufu ve suç gelirlerini aklanması, ayrıca Almanya’da 50 kilo ve Türkiye’de 83 kilo Eroin suçlarından arandığı ve aleyhinde toplam 145 buçuk kilo eroin suçundan İnterpol tarafından aranan Hasan Akarçay ülkemizde tutuklandı

 

Evrim KAMALI

Avrupa Tutuklama Emri örgütünce çeşitli ülkelerde meydana gelen toplam 145 kilo eroin türü uyuşturucu madde suçundan aranan Kıbrıslı Türk İş adamı Hasan Akarçay ülkemizde tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

 

Mahkemeye Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçları Önleme Şubesi tarafından getirilen zanlı Akarçay, yargıç odasında yapılan kapalı görüşmenin ardından mesai saatinin dolması üzerine Yargıç Meltem Dündar tarafından yarın duruşması yapılmak üzere 1 gün tutuklu kalmasına emir verildi. Mesele ile ilgili olarak aldığımız bilgiler Zanlı Hasan Akarçay’ın 2006 yılında İngiltere’de meydana gelen 12 buçuk kilo Eroin tasarrufu ve suç gelirlerini aklanması suçundan aleyhinde soruşturma başlatıldığı, ayrıca Almanya’da 50 kilo ve Türkiye’de 83 kilo Eroin suçlarından arandığı ve aleyhinde toplam 145 buçuk kilo eroin suçundan İnterpol tarafından arandığını öğrendik. Zanlının KKTC vatandaşı olduğu için iadesi olmayacağı ve ülkemizde yargılanacağı da aldığımız bilgiler arasında.

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