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İnternet hizmetleri üç gün boyunca gece yarısından sonra aksayacak

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İnternet hizmetleri üç gün boyunca gece yarısından sonra aksayacak
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Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz yaptığı açıklamaya göre 11,12 ve 13 Haziran tarihleri arasında kapasite artışı, servis aktarımı ve yazılım güncellemesi çalışmaları yapılacağını açıkladı. Bu nedenle bu tarih ve saatler arasında internet kesintileri meydana gelebileceğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz’ün açıklaması şöyle:

İNTERNET HİZMETİ KONUSUNDA ÖNEMLİ DUYURU!

Telekomünikasyon Dairesi ve Türk Telekom İnternet ana omurgası üzerinde çalışma yapacaktır. Bu nedenle, 11,12 ve 13 Haziran 2019 tarihlerinde (02:00 - 06: 00 saatleri arasında) İnternet ana omurga sisteminde (MPLS ) kapasite artışı, servis aktarımı ve yazılım güncellemesi çalışmaları yapılacağından dolayı belirtilen tarih ve saatler arasında internet kesintileri meydana gelebilecektir. Halkımızdan oluşacak olan kesintiler için özür dileriz.

Enis Elagöz
Telekomünikasyon Dairesi Müdürü

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