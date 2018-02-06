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“İnsanların sömürülmesine müsaade etmeyeceğiz”

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Bakan Çeler, BRT yasasının geçirilmesi ve Basın-İş Yasası’nın tam anlamıyla uygulanması için elinden geleni yapacağını kaydetti

“İnsanların sömürülmesine müsaade etmeyeceğiz”
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, dün Basın Sen’i ziyaret ederek, sendika temsilcileri ile basın sektörünün sorunlarını görüştü. 
Basın özgürlüğünün önemine vurgu yapan Çeler, “Bir ülkede basın ne kadar özgür olursa, toplum da o kadar bilinçli olur” ifadelerini kullandı.
Çeler, basının ülke için büyük önem taşıdığına dikkat çektiği konuşmasında, bakanlığının görev alanının çok geniş olduğunu ve her kesimin haklarını savunması gerektiği üzerinde durdu.
Çeler, “Sadece işverenin değil işçinin de haklarını savunmak görevimiz. İşçi haklarını savunurken işverenin ülke ekonomisine yaptığı katkıyı göz ardı etmeyeceğiz ama insanların sömürülmesine de müsaade etmeyeceğiz” dedi. 
Basın özgürlüğünün önemini vurgulayan Bakan Zeki Çeler, “Bir basın çalışanının haklarının verilmesi, kaleminin özgür olduğunu bilmesi ve baskı altında tutulmaması ülkenin geleceği için çok önemlidir. Çünkü bir ülkede basın ne kadar özgür olursa, toplum da o kadar bilinçli olur” ifadelerini kullandı.
Zeki Çeler, BRT yasasının geçirilmesi ve Basın-İş Yasası’nın tam anlamıyla uygulanması için elinden geleni yapacağını da kaydetti. 
Sivil toplum örgütlerine  düzenlediği ziyaretler ile herkesle istişare edeceğini ve  her sektörün  sorununu anlamak istediğini kaydeden Çeler;  "Bakanlığımız için tüm sektörlerin sorunları eşit önemdedir. Ziyaretlerimizi yapıp elimizden geleni yapmaya  çalışacağız. Tüm  paydaşlarla birlikte katılımcı bir şekilde tüm kurumlarla istişare içinde çalışacağız” şeklinde konuştu.
KİŞMİR, SORUNLARI ANLATTI 
Basın İş Yasası’nın önemi üzerinde durulan görüşmede söz alan Basın Sen Başkanı Ali Kişmir,  ilk ziyaretini Basın-Sen gerçekleştirdiği için Çalışma Bakanı Çeler’e teşekkür etti.  
Çeler’in muhalefet olduğu dönemde özel sektörde sendikalaşma ile ilgili dik duruşunun  memnuniyetle karşılandığını ve  her fırsatta mücadelesini  sürdürdüğünü  belirten Kişmir, Çeler’e Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  görevinin hayırlı olmasını diledi.
Basın emekçilerinin yaşadığını sıkıntıları Bakan Çeler’in  geçmiş dönemlerden  beri yakından takip ettiğini ve basın çalışanlarının sorunlarının çözümü için kişisel olarak bir çok kez  duyarlılık gösterdiğini kaydeden Kişmir, basın sektöründe yaşanan ve çözüm bekleyen öncelikli sorunları Bakan Çeler’e aktardı. 
Basın  İş Yasası’nın uygulanmaması, basındaki özel sektör çalışanlarının sosyal haklarının korunmaması ; bazı kurumlarda çalışanlara mobbing uygulanması ve uzun saatlere  kadar  basın emekçilerinin çalıştırılması gibi sorunlarla ilgili bilgi aktaran Kişmir,  basın çalışanlarının İş Yasası’na aykırı bir şekilde bahanesiz olarak  işten çıkarıldığını; aldıkları maaşlar üzerinden sosyal yatırımlarının yapılması konusunda sorunlar yaşadıklarını ve bu sorunların çözülmesi için mücadele verdiklerini anlattı.
Kişmir, BRT Yasası’nın hala geçirilmemesi ve TAK’taki olumsuz çalışma koşullarının sorunlar arasında yer aldığına da işaret ederek, “Tüm bu sorunların bir anda çözümlenemeyeceğinin bilinci içinde sabır göstermeye hazırız” dedi.
 

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