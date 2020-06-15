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“İnsanların akıllarıyla dalga geçiyorsunuz”

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DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu “İnsanların akıllarıyla dalga geçtiğinizin farkında mısınız. Bu işin çok mu acelesi vardı? İki hafta sonra gelselerdi” dedi

“İnsanların akıllarıyla dalga geçiyorsunuz”

Mecliste konuşan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu “Maalesef her zaman olduğu gibi bir takım tutarsız açıklamaları üzülerek izliyoruz” dedi ve olanlara anlam veremediklerini kaydetti.

Karantina mecburiyetinin 1 Temmuz itibariyle kalkacağı kararına işaret eden, Güney Kıbrıs’ta çalışanların karantina koşuluyla geçişine izin verildiğini anımsatan Ataoğlu, öte yandan Türkiye’den özel izinle gelenlerin karantinasız giriş yaptığını söyledi.

Gelenlerin marina projesi için geldiğinin açıklandığını, öte yandan Lapta Belediye Başkanı’nın böyle bir durumdan bilgisi olmadığını söylediğini anımsatan Ataoğlu, bu durumu skandal olarak niteledi.

Özel izinle gelen vatandaşların VIP’den girdiğini duyduklarını, bu haberlerin hemen ardından Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, VIP’den değil yan taraftaki başka bir kapıdan çıkış yapıldığını açıkladığını belirtti.

“Ne fark eder?” diye soran Ataoğlu, hükümet üyelerinin konuyla ilgili farklı farklı açıklamalar yaptığını ancak konunun Bakanlar Kurulunda ele alındığının da söylendiğini dile getirerek, “Bakanlar Kurulundan alınan kararı Bakanlar nasıl bilmez” diye sordu.

 “BU İŞİN ÇOK MU ACELESİ VARDI? İKİ HAFTA SONRA GELSELERDİ”

 “İnsanların akıllarıyla dalga geçtiğinizin farkında mısınız” diye soran Ataoğlu “Bu işin çok mu acelesi vardı? İki hafta sonra gelselerdi. Yatırımcıya karşı değiliz, uygulamaya karşıyız” ifadelerini kullandı.

Konunun Bakanlar Kurulu’nda görüşüldüğünün söylendiğini anımsatan Ataoğlu eğer böyleyse neden bu kararın Resmi Gazetede yayınlanmadığını sordu.

Ataoğlu, konuyla ilgili bir Bakanlar Kurulu kararı varsa bunun açıklanmasını istedi.

Güney Kıbrıs’a giden işçilere karantina şartı konarken, özel izinle gelenlere karantina şartı konmamasının hesabını halkın soracağını söyleyen Ataoğlu “umarım ders alıp bundan sonra atacağınız adımları ona göre atarsınız” dedi.

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