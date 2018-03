İnsan ticaretinde kara tablo

Kıbrıs’ın her iki tarafı da, insan ticaretiyle mücadelede iyi bir tablosu yok. ABD’nin insan ticaretiyle ilgili raporuna göre KKTC’de kadınlar cinsel istismara uğruyor; gece kulüpleri her yıl 12 milyon dolar vergi...

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın insan ticaretiyle ilgili raporunda, Kıbrıs’ın her iki tarafında da insan ticaretiyle mücadelenin yetersiz olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı raporda, Rum Hükümeti’nin insan ticaretiyle mücadelede yeterli tedbir almadığı; ancak bu yönde çalıştığı tespitinde bulundu.

Fileleftheros gazetesi, rapora göre KKTC’deki gece kulüplerine, Asya, Doğu Avrupa ve Afrika’dan kadınların getirildiğini ve gece kulüplerinin her yıl 12 milyon dolar vergi ödediğinin belirtildiğini yazdı.

Habere göre raporda, her gece kulübü sahibinin, çalıştırdığı kadın başına devlete yaklaşık 2 bin dolar ödediği de kaydedilirken, KKTC’deki bir sivil toplum örgütü tarafından, yalnızca Lefkoşa’nın kuzeyinde, 11 kadının cinsel istismara kurban gittiğinin belirtildiği ifadesi yer aldı.

Raporda, insan ticareti mağduru erkek ve kadınların özellikle tarım ve otelcilik sektöründe çalıştırıldığı ifade edilirken, bu kişilerin daha çok Çin, Pakistan, Filipinler, Türkmenistan, Vietnam ve Türkiye’den geldiği kaydedildi.

KKTC’de, insan ticaretiyle mücadele konusundaki uluslararası yasa ve tüzüklerin geçerli olmadığının savunulduğu raporda, KKTC makamları tarafından 40 gece kulübü ile iki birahanede çalıştırılmak üzere bin 168 kişi için çalışma izni verildiği öne sürüldü.



GÜNEY KIBRIS’TA DOĞU AVRUPA VE GÜNEY ASYALI KADINLAR MAĞDUR

Raporun Güney Kıbrıs ile ilgili kısmında ise, 2014 yılında, özellikle Doğu Avrupa ile Güney Asyalı kadınların insan tacirlerinin mağduru olduğunun gözlemlendiği ve daha önceki yıllarda da Afrika, Dominik Cumhuriyeti ve Filipinler’den gelen kadınların insan tacirlerinin kurbanı olduğu belirtildi.

Vietnam, Doğu Avrupa, Hindistan ve Afrika’dan gelen kadınların, cinselliğe dayalı sektöre entegre edildiğinin belirtildiği raporda, Güney Kıbrıs’taki cinsel istismarın, özellikle bazı apartman daireleri ve otellerde, yollarda, barlarda yapılan reklamlarda ve kabarelerde saptandığı kaydedildi.

Raporda, bu kişilerin, iş bulma kurumu adı altında çalışan insan tacirlerinin bu kişileri, çalışma ve oturma izni vaadiyle kandırarak adaya getirdiği; bu izinler bittiği zaman da ellerindeki tüm belgeleri alıp bu kişileri kullanmaya devam ettikleri belirtildi.

Raporda ayrıca, 46 kişinin insan ticareti mağduru olduğundan, üçü çocuk, 19 kişinin cinsel istismara maruz kaldığından, 5 kadının da hem insan ticareti hem de cinsel istismar mağduru olduğundan bahsedildi.