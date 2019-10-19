İnsan ticareti ile mücadele yasa bekliyor

Avrupa Komisyonu yetkilisi Björnson, ABD’nin son İnsan Ticareti Raporunda Kuzey Kıbrıs’ın konuyla ilgili hala yasal düzenlemesi olmadığına dikkat çektiğini söyledi

AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü kapsamında “İnsan Ticareti ile Mücadelede Birlikte Çalışalım” başlıklı panel gerçekleştirildi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda saat 09.00’da başlayan panelde, insan ticareti ile mücadelede tüm ilgili paydaşların işbirliği içerisinde çalışmasının önemine vurgu yapıldı.

AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü etkinliğinin bu yılki hedefi, bu alanda çalışan yerel aktörleri bir araya getirmek, aralarında güç birliği oluşturmak ve elde ettikleri deneyimleri paylaşmak.

Amaç ise, insan ticaretiyle mücadelede yerelde karşılaşılan engelleri ve kısıtlamaları belirlemek ve çözüme yönelik bir yol haritası oluşturmak.

Panel, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Servisi Kıbrıs Çözüm Destekleme Bölüm Başkanı Kjartan Björnson ile İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Ardından , Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardımı kapsamında geçen yıl açtığı “İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele” proje çağrısı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan projelerin sunumları yapıldı.

İnsan ticaretini önlemek ve farkındalığı artırmak, mağdurların haklarına erişimlerini iyileştirmek ve insan ticaretinin her türü ile ilgili bilgiyi artırıp, etkin ve eş güdümlü müdahaleyi geliştirmenin hedeflendiği ve sunumları yapılan projeler şunlar:

Mülteci Hakları Derneği'nin “İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Tedbirler ve Mekanizmalar (COMMIT)”; Kıbrıs Türk Barolar Birliği'nin “İnsan Ticaretine Karşı Yasal Değişiklikler ve Adli Destek” , Kuir Kıbrıs Derneği'nin “ Sömürüden Özgür LGBTI+’lar (Hayat)” ve Kadından Yaşama Destek Derneği'nin “Görmezden Gelme” projeleri.

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Servisi Kıbrıs Çözüm Destekleme Bölüm Başkanı Kjartan Björnson, bugün AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü’nün 12.’sinin yaşandığını kaydetti; insan ticaretinin ciddi bir suç ve insan hakkı ihlali olduğunu ve AB Temel Haklar Yasası uyarınca yasak olduğunu ifade etti.

İnsan ticaretine maruz kalanların çoğunlukla kadınlar ve kız çocukları olduğunu belirten Björnson, AB’nin, mücadele konusunda izlenecek yasal yolla ilgili kararlı ve kapsamlı bir AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Direktifi bulunduğunu söyledi.

Björnson, insan hakları temeline oturtulmuş, kurban merkezli, cinsiyet gözetici ve çocuklara karşı hassas olan bu mücadele çerçevesinin 3 önceliği bulunduğunu kaydetti ve bunları; suçu cezasız bırakmama, kurbanların haklarına ulaşımlarını kolaylaştırma ve AB içinde ve dışında koordineli şekilde çalışma olarak sıraladı.

AB’nin 2018 yılı ilerleme raporunda, sınırların ötesinde sivil toplumla birlikte gerçekleştirilen işbirliği neticesinde insan ticaretiyle mücadele konusunda kaydedilen ilerlemenin yer aldığını dile getiren Björnson, ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Bjornson, insan ticaretinin sınırları aşan bir güvenlik sorunu olduğunu da vurguladı ve kaynak, tranzit ve hedef ülkeler tarafından hep birlikte ciddi şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

AB’nin konuyla ilgili çalışmalarından da bahseden Björnson, insan ticaretinin önlenmesi ve adli takibinin siyasi ajandalarının üst sıralarında yer alması gerektiğini kaydetti.

Mali Yardım Programı kapsamında, Kıbrıs Türk toplumunda insan ticaretiyle savaşa destek verecek 4 örgütü desteklediklerini anlatan Björnson, mücadele hususunda siyasetçilerin, yasal organların, iş çevrelerinin, muhaceret, sağlık ve polis örgütünün ortak çabasına gereksinim duyulduğunu da vurguladı.

ABD’nin son İnsan Ticareti Raporunda Kuzey Kıbrıs’ın konuyla ilgili hala yasal düzenlemesi olmadığına dikkat çektiğini de söyleyen Björnson, şimdilerde insan ticaretini suç sayacak yasal düzenleme yapma konusunda gerçek bir istek olduğunu görmekten memnuniyet duyduklarını da dile getirdi.

Björnson, yasal hazırlık için AB’nin gereken teknik ve mali desteği vermeye hazır olduğunu da ifade etti.