İnsan hayatı bu kadar ucuz

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Ulaştırma Bakanlığı’nın yol güvenliği politikalarında insan canını değil ekonomik durumu ön plana almayı uygulamaya koyduğunu belirtti Trafik Kazalarını Önleme...

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Ulaştırma Bakanlığı’nın yol güvenliği politikalarında insan canını değil ekonomik durumu ön plana almayı uygulamaya koyduğunu belirtti

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), bölünmüş yollarda inşaat alanlarından ve işyerlerinden giriş –çıkışların artmakta olduğunu ve bunun trafikte tehlike yarattığını belirterek ilgilileri göreve çağırdı.

TKÖD Başkanı Mehmet Zeki Avcı yaptığı yazılı açıklamada, geçmişte Hamitköy Çemberi ile Haspolat Çemberi arasında kalan yol üzerindeki bariyerlerin kaldırılarak yola giriş-çıkış için olanak sağlandığını; Girne üst geçit ile Girne Amerikan Üniversitesi Çemberi arasındaki bölünmüş yola ise bölgedeki bazı inşaat alanlarından kamyonlarla giriş-çıkışlar yapılmaya başlandığını savundu.

İnşaat yapılacak diye insan hayatları tehlikeye atılmaması gerektiğini kaydeden Avcı, söz konusu noktalarda kamyonların yola çıkarken yola toprak da taşıdığını, yolu kullanan araçların toprak üzerinden geçerken toz bulutu oluşturarak tehlike yarattığını kaydetti.

Konuyla ilgili Karayolları Dairesini eleştiren Avcı, “Anlaşılan ve görülen Karayolları Dairesi, dolayısı ile Ulaştırma Bakanlığı yol güvenliği politikalarında insan canını değil ekonomik durumu ön plana almayı uygulamaya koymuştur ...Karayolları Dairesinin görevi yollardaki tehlikeleri artırmak değil, sıfırlamak olmalıdır” dedi.