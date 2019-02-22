Şubat tatili sona ermesine rağmen uçak bileti fiyatlarındaki astronomik rakamlar düşmek bilmiyor. KKTC’ye sefer başlatmayı planlayan Anadolu Jet ise fahiş fiyatlarda başı çekiyor. Anadolu Jet, Türkiye-KKTC arasında tek yön olarak kişi başı 1100 TL’ye ulaşan fiyatlarıyla yolcuların adeta canını yakıyor İnsafsızlık

HALKIN SESİ-Özel

KKTC’de kangrenleşen sorun haline gelen ulaşım, uçak bilet fiyatlarının astronomik rakamlara ulaşması ile vatandaşları canından bezdiriyor.

Uzun zamandır yüksek seyreden uçak bileti fiyatlarının bir türlü ucuzlamaması her kesimin tepkisini çekiyor.

KKTC’ye sefer başlatmayı planlayan Anadolu Jet ise fahiş fiyatlarda başı çekiyor. Anadolu Jet, Türkiye-KKTC arasında tek yön olarak kişi başı 1100 TL’ye ulaşan fiyatlarıyla yolcuların adeta canını yakıyor.

Anadolu Jet, Ankara-Ercan seferi için tek yön olarak 1100 TL’den bilet satıyor.

Bu fiyat iki yetişkin olunca 2 bin 2200 TL’ye, 4 kişi olunca ise 4 bin 440 liraya yükseliyor.

Öte yandan Ankara Esenboğa Havaalanı’ndan Ercan’a geçtiğimiz gün tek yön olarak dönüş bileti almak isteyen vatandaşlar, karşılaştıkları bilet fiyatlarının dudak uçuklattığından yakındı.

Seyahat acentelerine Ercan uçağında yer olmadığını söyleyen Anadolu Jet yetkililerinin buna rağmen havaalanında 1100 TL’ye bilet sattığı öğrenildi.

Uçağa bindiklerinde 30 kişilik yerin boş kaldığını gören yolcular da duruma tepki gösterdi.

Şubat tatilinin sona ermesine rağmen bilet fiyatlarının tavan seviyelerde kaldığına dikkat çeken vatandaşlar, Anadolu Jet’in bu tutumunu kınadı.

Uçak biletleri, yurt dışında geçirmek için son dakika plan yapan tatilcileri, acil ihtiyaç ya da sağlık için yurt dışına çıkmak isteyenler veya akraba ziyaretinde bulunmak isteyenleri de kara kara düşündürüyor.

Özellikle Türkiye-KKTC arasında nereye gideceği, nereden geleceği fark etmeksizin adadan çıkış veya adaya giriş yapmak isteyen bir vatandaşın cebinden astronomik rakamlar çıkıyor.

Yarım saatlik Adana’ya gitmek için bile 800- 900 TL ödemek zorunda kalan vatandaşlar, Ercan- İstanbul biletleri için de bin TL’yi aşkın para ödüyor.

Asgari ücretin 2800 TL olduğu bir ülkede bu paranın yarısıyla İstanbul’a giden ya da oradan gelenlere de rastlamak mümkün.

Bu fiyatlar ise tam bir “insafsızlık” olarak nitelendiriliyor.

Kıbrıs’a gelecek olanları ya da Kıbrıs’tan çıkacak olanları “yolunacak kaz” gibi görmenin ayıp ve vurgunculuk olduğunu belirten vatandaşlar, uçak biletleriyle ilgili onca tepki varken şirketlerin bunları duymazdan gelmesine de isyan ediyor.

Bilet fiyatlarında fahiş rakamların ortaya çıkmasıyla bireylerin seyahat özgürlüğünün engellendiğini söyleyen yolcular, “Türkiye fiyatları, Avrupa fiyatlarının üzerine çıktı” diyerek, yetkilileri artışlar konusunda tedbir almaya çağırdı.