İnsafsızlık!

Ülkede son üç aydır devam eden zam furyası bitmek bilmiyor. Son zam, okkalı bir şekilde tüp gaza geldi. 59 TL’den satılan ev tipi tüp gaz, bugünden itibaren 23.50 TL artışla 82.50 TL’ye yükseldi

Yapılan yüzde 40’a yakın artışla tüp gaz fiyatları, tarihinin en ağır zammını görmüş oldu. Kış mevsimine gireceğimiz bir dönemde vatandaşın en fazla tüketeceği ısınma çeşidi olan tüp gaza yapılan zam, vatandaşların büyük tepkisini çekti

Koop Gaz Müdürü Nevzat Nevzat, dövizdeki artış nedeniyle Kıbrıs Türk Petrolleri’nden sağlanan gazın fiyatında artış olduğunu ve maliyetlerin yükseldiğini bildirerek, rakamın düşürülmesi için Kıbrıs Türk Petrolleri’yle istişare ettiklerini söyledi

Tüp gaza rekor zam!

Kış mevsiminin arifesinde tüp gaza okkalı zam geldi! Bugüne kadar 59 TL'den satılan tüp gaz 23.50 TL artışla 82.5 TL'ye yükseldi

Ülkede son üç aydır devam eden zam furyası bitmek bilmiyor. Son zam, okkalı bir şekilde tüp gaza geldi.

59 TL’den satılan ev tipi tüp gaz, bugünden itibaren 23.50 TL artışla 82.50 TL oldu.

Yapılan bu yüzde 39.’8’e yakın artışla tüp gaz fiyatları, tarihinin en ağır zammını görmüş oldu.

Kış mevsimine gireceğimiz önümüzdeki aylarda vatandaşın en fazla tüketeceği ısınma çeşidi olan tüp gaza yapılan zam, vatandaşın da belini bükecek.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan tüp gaz işletmeleri zam haberlerini yalanlamıştı. Ancak dün TAK muhabirinin sorusu üzerine zam bilgisini doğrulayan Koop Gaz Müdürü Nevzat Nevzat, rakamın düşürülmesi için Kıbrıs Türk Petrolleri’yle istişare ettiklerini söyledi.

Nevzat, dövizdeki ve borsalardaki artış nedeniyle, üç tüp gaz firmasının Kıbrıs Türk Petrolleri’nden sağladığı gazın fiyatında artış olduğunu ve maliyetlerin yükseldiğini bildirdi.

Nevzat, zam kararının alındığını ancak rakamın düşürülebilmesi için Kıbrıs Türk Petrolleri’yle görüştüklerini, açıklanan rakamda düşüş yönünde değişiklik olabileceğini ifade etti.

Ağustos ayında Kıbrıs Türk Petrolleri’nin Koop-Gaz, Jet Gaz ve İnter Gaz’a sunduğu fiyata göre ev tipi tüp gazın fiyatı 50 TL’den 62 TL’ye yükselmiş, gelen tepkilerden sonra ise yapılan zamdan 3 TL geri alınmış ve tüp gaz 62 TL’den indirilip 59 TL’ye satılmaya başlanmıştı.