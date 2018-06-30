banner107
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
7 0
Sivri sezonu, Galatasaray A takımı ile açtı
Sivri sezonu, Galatasaray A takımı ile açtı
66 0
Kazdağları
Kazdağları
76 0
Kütahya’ya GG damgası
Kütahya’ya GG damgası
69 0
Trajedilerden Önceki Fotoğraflar
Trajedilerden Önceki Fotoğraflar
79 0
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
137 0
Evlenecek çiftlerin ilk adresi Acapulco
Evlenecek çiftlerin ilk adresi Acapulco
92 0
Arjantin son 16'ya kalmayı başardı
Arjantin son 16'ya kalmayı başardı
92 0
banner82
banner147

İnşaatlara daha sert önlemler gelecek

banner27

Çalışma Bakanı Zeki Çeler, ölümlü iş kazalarına karşı daha sert ve daha baskın bir şekilde üzerine gidileceğini bildirdi, kendileri için ‘hiçbir şey yapmadı’ diyenlere de “Prim elde etmeye çalışıyorlar” dedi

İnşaatlara daha sert önlemler gelecek
banner137

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler önceki gün yaşanan ölümlü iş kazası sonrasında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bakan Çeler "Daha sert ve daha baskın bir şekilde bu konunun üzerine “ekibimle” birlikte gideceğimizden herkes emin olsun" dedi

Maalesef dün (önceki gün) yine bir emekçimiz inşaatta çalışırken düşerek hayatını kaybetti. Göreve geldiğimiz şubat ayından itibaren bu ikinci ölüm. İlki İskele bölgesinde faaliyette olan bir otelin havalandırma sistemini kontrol eden kişi diğeride inşaatta çalışan genç bir emekçi. 
Şubat ayından beri denetimleri sıklaştırdık, gözle görülür bir düzelme olduğunun ancak yetersiz olduğunun farkındayız. Oluşan kriz masasında eğitimden tutunda cezai müeyyidenin çok ciddi cezalara çekilmesine, isg uzmanlarının sorumluluk sahibi olmaları ve eğitimlerle denetimlerin takipçisi olmaları hususunda birçok maddeyi içeren bir düzenleme hazırlığı tamamlanmak üzere. Burada ayrıca özel sektörde sendikalaşma konusunda da ilk adım atacağımız sektörlerden biride inşaat sektörü olacaktır. 
Bugün yine bir canı ekmek parası kazanmaya çalışırken ebediyete uğurluyoruz. Bu yaşananlardan prim elde etmeye çalışanlar var, göreve geleli sanki de hiçbirşey yapmamışız, hiçbir çalışmamız olmamış gibi lanse etmeye çalışanlar var. Ancak bununla beslenebilirler diye onlara çok cevap verecek değilim. O beslendikleri düzende yarattıkları çıkmaz ve karmaşa sayesinde işimizi çok zorlaştırıp yavaşlattılar şimdi kollarını açtılar bu olaylar olsunda hemen eleştirelim diye. Son 2 yılda çalışma müfettişlerini denetimlere göndermeyen, gidenleri arayıp azarlayan zihniyete tek kelime etmeyenler, bugün baş eleştirici olmuşlar. 
Neyse ben sadece çok yakın zamanda yukarda yazdığım önlemlerin hayata geçmiş olacağını göreceğinizi ve sessiz kalmadığımızı bilmeniz açısından bu paylaşımı yaptım.
Üzgünüm ama bezgin ya da bu işin peşini bırakmış değilim! Daha sert ve daha baskın bir şekilde bu konunun üzerine “ekibimle” birlikte gideceğimizden herkes emin olsun.”

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.