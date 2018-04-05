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İnşaat ve gayrimenkul sektörü masaya yatırıldı

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı Birlik Merkez binasında ağırlayan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ve Birlik yetkilileri, inşaat ve gayrimenkul sektörünü detaylı ele alarak sorun ve çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi

İnşaat ve gayrimenkul sektörü masaya yatırıldı
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a, inşaat ve gayrimenkul sektöründe standartlar ve denetim, yatırım ortamı ve Avrupa’da konut edindirme programlarını içeren sunum yaptı.

KTİMB’den verilen bilgiye göre, KTİMB Merkez Binası’nda, uzmanlarca gerçekleştirilen sunumun ardından taraflar konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı Birlik Merkez binasında ağırlayan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ve Birlik yetkilileri, inşaat ve gayrimenkul sektörünü detaylı ele alarak sorun ve çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Ayrıca, yükseköğrenim sektörlerinin inşaat ve gayrimenkul sektörleri ile entegre gelişimi, ülkesel planlama sistemi ve Kat İrtifakı Yasası tüzüklerinde yapılması gerekenler detaylı olarak irdelendi.

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