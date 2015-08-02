İnönü'de gömülü kayıplar yer değişti

İnönü köyünde yaptığı kazılarda, bazı kayıp kemiklerinin yerlerinin değiştirildiğinin saptandı Kayıp Şahıslar Komitesi’nin “Sinde” (İnönü) köyünde yaptığı...

İnönü köyünde yaptığı kazılarda, bazı kayıp kemiklerinin yerlerinin değiştirildiğinin saptandı

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin “Sinde” (İnönü) köyünde yaptığı kazılarda, bazı kayıp kemiklerinin yerlerinin değiştirildiğinin saptandığı iddia edildi.

Alithia gazetesi, “Yeni Bir Dramla Karşı Karşıya” başlığıyla verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Rum Milletvekili Kiriakos Hacıyannis’in konuya ilişkin bir sorusu üzerine Meclis’e bilgilendirme mektubu gönderdiğini belirtti.

Habere göre, mektupta, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kısa süre içerisinde İnönü köyünde bulunan kayıp kemikleriyle ilgili bilimsel araştırmalar yapacağını söyleyen Kasulidis, (söz konusu kemiklerin “Strongilos” (Turunçlu) köyü kayıplarına ait olduğunun tahmin edildiğini belirtti.



İnönü’deki bulguların, Kayıp Şahıslar Komitesi programı için zor bir durum olduğunu savunan Kasulidis, kemiklerin kasıtlı olarak yerlerinin değiştirildiğini bir kez daha saptandığını iddia ederek bunun “işgal güçleri” tarafından organize edilip icra edildiğini öne sürdü.

Yerleri değiştirilmiş kemiklerin Komite uzmanlarının çalışmalarını zorlaştırdığını savunan Kasulidis, bir başka soruna daha değinerek, Turunçlu köyü kayıp yakınlarının tümünün genetik verilerini vermediğine işaret etti.



Kayıp Şahıslar Komitesi’nin İnönü’deki toplu mezardan yerleri değiştirilen kemiklerin bulunması için çalışmalarının sürdüğünü de iddia eden Kasulidis, Rum Hükümeti’ne göre yerleri değiştirilmiş kemikler konusunun kayıpların tüm kemikleri bulunana kadar kapanmadığını da belirtti.

Haberde “Aşşa” (Paşaköy) kökenli bazı kayıp Rumların kemiklerinin de tümünün bulunamadığı anımsatılarak, Komite’nin yakın gelecekte Paşaköy kayıpları durumunda olduğu gibi yeni bir dramla karşı karşıya kalmalarının beklendiği de savunuldu.

Alithia gazetesi ise Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 3-4 yıl önce yapılan kazılarda bulunan 17 kemikte bilimsel araştırmalar yapacağını yazdı.

Komite’nin, birçok kazı çalışmasının ardından 3-4 yıl önce İnönü-Turunçlu köyleri arasındaki bölgede köy sakinlerine ait olduğuna inanılan 17 kemik bulduğunu savundu. Gazete kayıpların gömülü olduğu yerle ilgili Lefkoşa-Mağusa yolu inşası sırasında akıbeti bilinmeyen insan kemikleri bulunduğu yönünde bilgiler olduğunu da iddia etti.