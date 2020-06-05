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İngiltere’den ülkeye 155 yolcu ve 6 cenaze naaşı geliyor

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Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre 21.15’te Ercan Havalimanı’nda olması beklenen uçak, 155 yolcu ve 6 cenaze taşıyacak

İngiltere’den ülkeye 155 yolcu ve 6 cenaze naaşı geliyor

İngiltere’den KKTC’ye gelmek isteyen Kıbrıslı Türklerden 155’ini ve 6 Kıbrıslı Türk’ün naaşını taşıyan uçak, bu akşam KKTC’de olacak.

İngiltere’den 5, 11 ve 17 Haziran’da yapılması planlanan charter seferlerin ilki bu akşam gerçekleşecek.

Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre 21.15’te Ercan Havalimanı’nda olması beklenen uçak, 155 yolcu ve 6 cenaze taşıyacak.

155 yolcu listesi belirlenirken öğrencilere, tedavi gören hastalara, yaşlılara, aile bölünmesi yaşayanlara ve engellilere öncelik verildiği kaydedildi.

İngiltere’de koronavirüs ya da başka sebeplerden hayatını kaybeden ancak uçak seferleri yapılmadığı için uzun zamandır KKTC’ye getirilemeyen 18 Kıbrıslı Türk’ten 12’sinin cenazesi ise Pazar sabahı adaya ulaşacak.

Birleşik Krallık Türk İslam Vakfı’ndan yapılan açıklamada 12 Kıbrıslı Türkün naaşının bugün sabah Türk Hava Yolları kargo uçağı ile Heathrow Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gittiği kaydedildi. 12 cenazenin karayoluyla Mersin Uluslararası Limanı’na aktarılacağı, oradan da feribotla 7 Haziran Pazar sabahı Mağusa Limanı’na ulaşacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, KKTC’de defnedilecek 18 merhum arasında 10 erkek ve 8 kadın var. Merhumlardan 7’sinin Covid-19 nedeniyle, diğerlerinin ise normal sebeplerden hayatlarını kaybettikleri kaydedildi.  

DEFİN İŞLEMİ YARIN

Öte yandan Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, İngiltere’den gelecek cenazelerin bakanlıklardan yapılan son değerlendirmeler ışığında yarın defnedileceğini açıkladı. Harmancı, “bakanlıklarda yapılan son değerlendirmede görüş, defin işlemlerinin tümünün yarın yapılmasında bir sakınca olmayacağı yönündedir” paylaşımında bulundu.

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