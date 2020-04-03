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İngiltere’den peş peşe acı haberler

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İngiltere’de yaşayan 64 yaşındaki Kıbrıslı Türk Türker Enver, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere’den peş peşe acı haberler

İngiltere’den peş peşe acı haberler geliyor. İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler, Covid-19 nedeniyle dün bir kayıp daha verdi.

Aslen Lefkoşalı olan ve Londra’nın Dagenham bölgesinde yaşayan 1956 doğumlu Türker Enver, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

64 yaşındaki Türker Enver, bir süredir hastanede koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu.

Türker Enver’in ölümüyle birlikte İngiltere’de koronavirüsten ölen Kıbrıslı Türklerin sayısı 28’e çıktı.

İngiltere’de koronavirüsten ölen Kıbrıslı Türklerin isimleri şöyle:

Ahmet Raşit

Elmaziye Kamil

Yıldıray Faik

Mustafa Ahmet

Kamil Ahmet

Şengül Besim

Mehmet Abdurrahman

Güney Osman Tarzan

Doğan Konkurt (Ahmet)

Safi Levent

Mustafa Mehmet

Hasan Ali

Hüseyin Yusuf Şuft

Zülfiye Osman

Niyazi Numanoğlu

Mehmet Erdoğan

Rahme Erdoğan Tayip

Fezile Mustafa

Arif Niyazi

Samime Bilginer

Çetin Çetinkaya

Serdar Balı

Tayfun Salih

Ahmet Kamil

Osman Mehmet

Özkan Hüseyin

Hatice Yusuf Veci

Türker Enver

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