İngiltere’den peş peşe acı haberler geliyor. İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler, Covid-19 nedeniyle dün bir kayıp daha verdi.
Aslen Lefkoşalı olan ve Londra’nın Dagenham bölgesinde yaşayan 1956 doğumlu Türker Enver, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
64 yaşındaki Türker Enver, bir süredir hastanede koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu.
Türker Enver’in ölümüyle birlikte İngiltere’de koronavirüsten ölen Kıbrıslı Türklerin sayısı 28’e çıktı.
İngiltere’de koronavirüsten ölen Kıbrıslı Türklerin isimleri şöyle:
Ahmet Raşit
Elmaziye Kamil
Yıldıray Faik
Mustafa Ahmet
Kamil Ahmet
Şengül Besim
Mehmet Abdurrahman
Güney Osman Tarzan
Doğan Konkurt (Ahmet)
Safi Levent
Mustafa Mehmet
Hasan Ali
Hüseyin Yusuf Şuft
Zülfiye Osman
Niyazi Numanoğlu
Mehmet Erdoğan
Rahme Erdoğan Tayip
Fezile Mustafa
Arif Niyazi
Samime Bilginer
Çetin Çetinkaya
Serdar Balı
Tayfun Salih
Ahmet Kamil
Osman Mehmet
Özkan Hüseyin
Hatice Yusuf Veci
Türker Enver