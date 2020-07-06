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İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a muafiyet kararı

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İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a muafiyet kararı

İngiltere yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Kuzey Kıbrıs’a da muafiyet getirdi.

İngiltere’de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler kademeli olarak, gevşetilmeye devam ediyor.

3 Temmuz Cuma günü İngiltere hükümeti, 56 ülkeden gelecek olan yolcuların 14 günlük karantinadan muaf tutulacağını açıklarken, uygulamanın 10 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Bu ülkeler arasında Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta bulunmakta.

Muaf tutulacak olan ülkelerin arasında Kuzey Kıbrıs’ta dahil mi sorusu toplum üyeleri tarafından merak konusu olmuştu.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığına ulaşan Londra Gazete, İngiltere’ye gelecek olan Kuzey Kıbrıs – Türkiye transit yolcularının 14 günlük karantina uygulamasına muaf tutulacak mı sordu.

Ulaşım Departmanı sözcüsü Londra Gazete’ye yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ın da muaf tutulacağını belirtti.

Yapılan açıklama şöyle: “İngiltere hükümeti tarafından alınan karar çerçevesinde, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye 14 günlük karantinadan muaf tutulacak. Kuzey Kıbrıs’ta buna dahildir, bu ülkeden gelecek olan yolcuları karantina zorunluğu kapsamıyor.”

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