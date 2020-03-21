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İngiltere'den gelen öğrenciler karantinaya alındı

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İngiltere'den gelen öğrenciler karantinaya alındı

Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında okuyan öğrencilerimiz ülkemize dönmek için devlet tarafından düzenlenen charter ucuşla ülkeye döndüler. Öğrenciler az önce karantina yurduna yerleştirilmek için geldiler.

Özok Öğrenci Yurdunda kalacak olan öğrencilerin az önce otobüslerden inerek yurda yerleşmek için odalarına ayrıldılar.

Bu arada öğrencilerin gelişi sırasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, CTP Genel başkanı Tufan Erhürman ve bazı yetkililerde buradaydı. 

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