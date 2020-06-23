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İngiltere'den gelen 64 kişi giriş yapamadı

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İngiltere'den gelen 64 kişi giriş yapamadı

İngiltere’den bu akşam gelen charter sefer uçakta bulunan 150 kişiden 64 kişi polis muhacerete takıldı adaya iniş yaptılar ancak giriş yapamadılar.

KKTC İngiltere Elçiliği'nin ve KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenledikleri charter seferinde ikametgahları olmadığı gerekçesiyle 64 kişi Ercan Havaalanından giriş yapamadı.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre 64 kişi 2 saattir havaalanında tutuluyor.Bakanlar Kurulu'nun şu sıralar çare üretebilmesi için acil toplanacağı gelen bilgiler arasında.

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