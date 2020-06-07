banner411
banner69
"Bu zor günler tedbir, anlayış ve dayanışma ile aşılacak"
5 0
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
23 0
 
Premier Lig'de fikstür belli oldu
Premier Lig'de fikstür belli oldu
66 0
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
174 0
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
379 0
Böyle görev yeri mi olur?
Böyle görev yeri mi olur?
266 0
THY uçuşlarında iki yeni önlem
THY uçuşlarında iki yeni önlem
153 0
banner460

İngiltere’de hayatını kaybeden 12 kişinin naaşları Gazimağusa Limanı’na ulaştı

banner27

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, yaptığı açıklamada, Gazimağusa limanına ulaşan 12 cenazenin defin için belediyelere teslim edildiğini belirtti

İngiltere’de hayatını kaybeden 12 kişinin naaşları Gazimağusa Limanı’na ulaştı

 Koronavirüs ve diğer sağlık sorunları nedeniyle İngiltere’de hayatını kaybeden ancak uçak seferleri yapılmadığı için uzun zamandır KKTC’ye getirilemeyen 18 Kıbrıslı Türk’ten 12’sinin cenazesi de bugün adaya ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) yaptığı açıklamada, Gazimağusa limanına ulaşan 12 cenazenin defin için belediyelere teslim edildiğini belirtti.

İngiltere’den 5 Haziran’da yapılan charter seferlerle 6 Kıbrıslı Türk’ün naaşı ülkeye getirilmiş ve defnedilmişti.

Bu sabah da 12 Kıbrıslı Türk’ün naaşı adaya ulaştırıldı. Türk Hava Yolları kargo uçağı ile Heathrow Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gönderilen 12 cenaze karayoluyla Mersin Limanı’na, oradan da feribotla Mağusa Limanı’na ulaştırıldı.

Defnedilmek üzere KKTC’de gönderilenlerin 10’u erkek , 8’i kadın. Merhumlardan 7’si Covid-19, 11’i de diğer sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Bakanlar Kurulu, önce COVİD-19 dışındaki sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybedenlerin 1 Haziran itibarıyla İngiltere’den getirilerek KKTC’ye defnedilebileceği açıklamış, daha sonra ölüm sebebi koronavirüs olanların da ülkeye defnedilebileceğini duyurmuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, konunun Bakanlar Kurulu üyelerinin her birini vicdanen rahatsız ettiğini, kararın kapsamının bu nedenle değiştirildiğini belirtmişti

İngiltere’de COVİD 19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 100’e yaklaştı. En genç kayıp kayıtlara 26 yaş olarak geçti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.