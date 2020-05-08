İngiltere’de çok değerli isimleri kaybettik

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle 26 yaşından, 94 yaşına kadar toplam 91 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti. Ölenler arasında baba-oğul, iki kardeş, Erenköy mücahitleri var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslı Türklerin koronavirüs nedeniyle yaşadığı kayıpları ve zor süreci anlattı.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtlayan Oya Tuncalı, İngiliz hükümetinin geç önlem almasının, ülkedeki herkes gibi Kıbrıslı Türkleri de olumsuz etkilediğini söyledi.

Bugüne dek Birleşik Krallık’ta 91 Kıbrıslı Türkün hayatını kaybettiğini ifade eden Tuncalı, hastanede veya yoğun bakımda tedavi görüp iyileşenler bulunduğunu da belirtti.

Oya Tuncalı, “Bu zor süreçte 26 yaştan, 94 yaşa kadar genç-yaşlı, baba-oğul, iki kardeş, aynı aileden 3 ölüm gibi, Erenköy Mücahitlerimiz gibi, toplumumuzun çok değerli isimlerini yitirdik. Toplumumuza ve ülkemize başsağlığı diliyoruz” dedi.

“BİRLEŞİK KRALLIK SALGIN SÜRECİNİ AVRUPA’DA EN AĞIR GEÇİREN ÜLKE”

“Birleşik Krallık salgın sürecini Avrupa’da en fazla ölümün gerçekleştiği ülke olarak maalesef ağır geçiriyor” diyen Tuncalı, “Ülke Başbakan Boris Johnson’ın 23 Mart’ta açıklamış olduğu önlemler çerçevesinde 6 haftadan uzun bir süredir kapanma sürecini yaşıyor. Şu anda alınan önlemlerin ne zaman ve nasıl kaldırılacağı ile ilgili net bir plan açıklanmış değildir” ifadesini kullandı.

Sağlık sistemindeki eksikliklerin salgının başladığı ilk günden itibaren ülkenin gündeminde yer almaya devam ettiğini söyleyen Tuncalı, Ulusal Sağlık Sistemi’ne bağlı hastanelerde salgından dolayı hastalanan kişiler için yeterli ventilator ve yoğun bakım imkanı olmamadığına dikkat çekti. Tuncalı, ayrıca, hastane personeli için yeterli kişisel koruyucu ekipman olmaması ve çalışanlara koronavirüs testi yapılamaması nedeni ile çok sayıda sağlık çalışanının da hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Oya Tuncalı, Bu eksiklikleri gidermek için geçici fuar merkezinin hastaneye dönüştürülmesi ve sağlık çalışanlarına Covid-19 testinde öncelik tanınması gibi tedbirlerin hayata geçirildiğini ifade etti.

“ÜLKEDE GEÇ ALINAN ÖNLEMLER NEDENİYLE KIBRISLI TÜRKLER DE KAYIPLAR VERDİ, 91 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ”

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, Avrupa da en fazla ölümün gerçekleştiği Birleşik Krallık'ta Kovid-19 salgını yüksek sayıda seyrederken, orada yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun da önemli sayıda kayıp verdiğini kaydetti.

“TOPLUMUMUZUN ÇOK DEĞERLİ İSİMLERİNİ YİTİRDİK. ÖLENLER ARASINDA BABA-OĞUL, İKİ KARDEŞ, ERENKÖY MÜCAHİTLERİ VAR”

Tuncalı sözlerini şöyle sürdürdü:

“İngiltere’de koronavirüs nedeni ile vefat eden vatandaşlarımızın sayısı maalesef 91’dir. Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız arasında da hastanede veya yoğun bakımda tedavi görüp iyileşenler vardır. Kayıplarımız için çok üzgünüz. Hepsine Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Bu zor süreçte 26 yaştan, 94 yaşa kadar genç-yaşlı, baba-oğul, iki kardeş, ayni aileden 3 ölüm gibi, Erenköy Mücahitlerimiz gibi, toplumumuzun çok değerli isimlerini yitirdik. Toplumumuza ve ülkemize başsağlığı diliyoruz.

Toplumumuz çoğunlukla ölümlerin en yoğun olarak gerçekleştiği Londra'da yaşamaktadır. 1950'li yıllardan itibaren buraya gelmiş olan vatandaşlarımız arasında yaşlı sayımızın da yüksek olması bu kayıplarımızda önemli rol oynamıştır.”

“Toplumumuzun birbirine bağlı, içiçe yaşamayı seven, birçok derneklerimiz sayesinde faal, sürekli faaliyetler, etkinlikler düzenleyen bir yapısı mevcut. Sosyalleşmelerin, tören ve toplantıların hep yapıldığı bir birliktelik platformu var” diyen Oya Tuncalı, “ Birleşik Krallık hükümetinin salgınla mücadelede ilk başlarda yavaş ve tedbirsiz davranmasının, gerekli uyarıları zamanında yapmamasının genel olarak tüm ülke insanını etkilediği gibi, Kıbrıs Türk toplumunun da kişisel ve toplumsal tedbirleri almasını geciktirdiğini vurguladı.

Oya Tuncalı, KKTC Londra Temsilciliği’nin de bu süreçte İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumunun yanında olduğunu belirtti.

Tuncalı, Temsilciliğin faaliyetlerini şu sözlerle aktardı:

“Temsilciliğimiz 13 Mart'tan itibaren gerek resmi sayfalarımızda duyuru ve ikazlar yaparak, gerek telefoniyen toplum temsilcilerimiz ile görüşerek vatandaşlarımızı bilgilendirmeye başlamıştır. Gerek Birleşik Krallık’ta mahsur kalan vatandaşlarımızın ülkemize geri dönüşleri, gerekse burada yaşayan vatandaşlarımıza muhtelif konularda destek ve bilgilendirme sağlamaktayız.

Birleşik Krallık'tan ülkemize yapılan 4 charter uçuşta (20-21 Mart, 7-8 Nisan) öğrenci, hasta, yaşlı ve acil durumu olanların (kriterlere bağlı olarak) ülkemize gönderilmesi sağlanmıştır. Temsilciliğimiz buradaki hükümetin aldığı önlemler nedeni ile şu anda kapalı olmasına karşın, evden çalışmaya devam etmekteyiz. Temsilciliğimizin Covid-19 nedeni ile yürüttüğü çalışmalar yanında, normal çalışmalarınada devam etmektedir.Rutin konsolosluk işleri de posta ve randevu ile vatandaşlarımızın zaman zaman Temsilciliğimize gelmesi yolu ile sürdürülmektedir.”

Oya Tuncalı, bunların yanında bu dönemde dayanışma ve işbirliğinin daha da artması için çalışmaya devam ettiklerini de söyledi.

Tuncalı, “Temsilciliğimiz, Derneklerimiz, Konseyimiz, Öğrenci Federasyonumuz, Futbol Federasyonumuz, Toplum Merkezimiz, vatandaşımız, iş insanımız, doktorumuz birbirine destek olarak, toplumumuza mensup veya diğer yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım elini uzatmıştır. Toplumumuz güçlü bir toplumdur, elbirliğiyle bu zor günleri atlatıp, yaralarımızı sarmaya, birlikte güzel projeler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

“HALEN MAHSUR KALIP DÖNMEYİ BEKLEYENLER VAR”

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, 4 charter uçuşla çok sayıda öğrenci ve vatandaşın ülkemize geri dönüşü sağlanmış olmasına karşın, halen çeşitli amaçlarla İngiltere’ye gelip orada mahsur kalan vatandaşların bulunduğunu da belirtti. Bu vatandaşların Temsilciliğil ile sürekli irtibatta olduğunu ve ülkeye geri dönüş ile ilgili gelişmeler konusunda bilgi aldığını kaydeden Oya Tuncalı, Temsilciliğin vatandaşların geri dönüş ile ilgili başvurularını da almaya devam ettiğini söyledi.