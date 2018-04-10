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İngiltere'den, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 7 bin Sterlinlik bağış

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İngiltere'den, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 7 bin Sterlinlik bağış
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İngiltere, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 7 bin Sterlin (8 bin Euro) bağışta bulundu.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu bağışla birlikte İngiltere’nin komiteye 11 yılda yaptığı katkı 305 bin Euro’yu buldu.

Açıklamada, yapılan katkının, komite tarafından Kıbrıs’ta kayıp olarak listelenenlerin gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklerinin tespit edilmesi ve ailelerine teslim edilmesi çalışmalarına yardımcı olacağı kaydedildi.

Komitenin yürüttüğü çalışmalarda bugüne kadar her iki toplumdan toplam 868 kişi bulunup, kimliklendirildikten sonra ailelerine teslim edildi.

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