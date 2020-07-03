İngiltere'den gelenlerin testi negatif

River Side direktörü İnanç Özbirim'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle
"İngiltereden gelen karantinada olan misafirlerimizin hepsinin Sonuclari negatif misafirlerimizi ailelerine ugurluyoruz"
Geçtiğimiz günlerde adamıza gelip River Side Otelde karantinaya alınan misafirlerin testleri negatif çıktı.
River Side direktörü İnanç Özbirim'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle
"İngiltereden gelen karantinada olan misafirlerimizin hepsinin Sonuclari negatif misafirlerimizi ailelerine ugurluyoruz"