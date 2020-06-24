İngiltere'den gelen yolcuların mağduriyeti çözüldü

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konsey Başkanı Mehmet, Charter seferde yeterince yolcu sayısı olmadığından dolayı İngiltere’de mahsur kalan ve önceki uçuşlarda dönemeyen KKTC vatandaşlarına da fırsat sunulduğunu vurgulayan “Dün akşam adaya giden charter sefer uçakta 64 kişi değil sadece 6 kişi muhacerete takıldı. Lakin bu sorun kısa bir sürede çözüldü ve tüm yolcular karantina merkezine yerleştirildi” dedi

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konsey (CTCA) Başkanı Ertuğrul Mehmet, Salı akşamı İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a giden charter sefer uçak ile ilgili çıkan haberler hakkında Londra Gazete’ye konuştu.

Haberlerde yer alan ’64 kişi polis muhacerete takıldı ancak giriş yapamadılar’ ifadesinin doğru olmadığını belirten Konsey Başkanı, Salı akşamı gerçekleşen charter seferin İngiltere’de faaliyet gösteren başarılı tur operatörü Cyprus Paradise tarafından düzenlendiğini söyledi.

Konsey Başkanı Ertuğrul Mehmet, çok sayıda KKTC vatandaşın ve Birleşik Krallık’ta eğitim gören üniversite öğrencilerin İngiltere’de mahsur kaldığını hatırlattı ve KKTC Londra Temsilciliği, Eğitim Ataşesi, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konsey ve Cyprus Paradise ortaklaşa işbirliği yaparak toplam 7 charter seferin düzenlemesi için katkı koyduğunu ve bu vatandaşların KKTC’ye dönmelerini sağladıklarını ifade etti.

Ertuğrul Mehmet, bu uçuşun KKTC Dışişleri Bakanlığı ve KKTC Londra Temsilciliği tarafından düzenlenmediğini, özellikle Kıbrıs’ta oturma izni olan İngilizler için Cyprus Paradise tarafından düzenlendiğini söyledi.

Konsey Başkanı Mehmet Londra Gazete’ye şu açıklamayı yaptı:

“Kuzey Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu adaya kimlerin giriş yapabileceği konusunda kararlar üretiyor, son alınan karar doğrultusunda Kuzey Kıbrıs’ta oturma izni olan İngiliz vatandaşların girişi ile ilişkin karar alındı. İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi olarak İngilizlerle işbirliği yaparak oturma izni olan ve Kıbrıs’a dönmek isteyenler için bir listeye hazırladık, bu listeyi KKTC Londra Temsilciliğine ilettik ve Temsilcilik bu listeyi Kıbrıs’a gönderdi. Gönderilen listede bir tarama yapıldı ve listede ismi olan herkesin oturma izni kontrol edildi.”

6 KİŞİ MUHACERETE TAKILDI

Charter seferde yeterince yolcu sayısı olmadığından dolayı İngiltere’de mahsur kalan ve önceki uçuşlarda dönemeyen KKTC vatandaşlarına da fırsat sunulduğunu vurgulayan Mehmet, “Dün akşam adaya giden charter sefer uçakta 64 kişi değil sadece 6 kişi muhacerete takıldı. Gerekli prosedürler bizler tarafından yapılmıştı fakat Kıbrıs’a giden yabancıların oturma izinleriyle ilişkin bilgilerin Ercan havaalanına ulaştırılmadığını öğrendik. Ayrıca bu 6 kişinin oturma izni vardı fakat süresi dolmuştu, virüs nedeniyle tazeleme fırsatı bulmayan İngiliz vatandaşları bu nedenden dolayı polis muhaceretine takılmıştı. Lakin bu sorun kısa bir sürede çözüldü ve tüm yolcular karantina merkezine yerleştirildi” dedi.

Son dönem Kıbrıs’ta oldukça yankı yaratan ‘özel jet’ konusu, KKTC hükümet yetkilileri tarafından polis muhacerete “izin olmadan kimse giriş yapmasın” şeklinde sıkı bir emir verildiği öğrenildi.

OTEL ODALARI TEMİZ DEĞİLDİ

Konsey Başkanı Ertuğrul Mehmet, yolcuların karantina merkezi ile ilişkin bazı sorunlar yaşadığına değinerek şu ifadeyi kullandı, “Yolcuların birçoğu yol yorgunuydu, karantina merkezine ulaştırılmak için bir süre bekletildiler. Karantina merkezinde tüm yolcular için yeterince kapasite olmadığından dolayı bir kısmı bekletildi ve başka bir otele yerleştirildi. Ciddi bir hazırlıksız söz konusuydu, otel hazırlıklı değildi ve odaların bir kısmı temiz değildi. Bu yorgunlukla çay kahve talep eden yolcular, arttı bir ücret ödemek zorunda olduklarını öğrendiler. Odalarına ayrı bir çaydanlık isteyenlere de aynı şey söylendi. Oysa bu yolcular zaten kendi karantina ücretlerini ödedi.”

Mehmet, bu yaşananların sorumlusunun kim olduğunu bilmediklerini fakat yolcuların karşılaştığı koşullar için Cyprus Paradise ile bunun üzerine gideceklerini vurguladı.