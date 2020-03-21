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İngiltere'den gelen öğrenciler Riverside Otel'e yerleşti

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İngiltere'den gelen öğrenciler Riverside Otel'e yerleşti

İngiltere eğitim hayatlarını sürdüren ancak dünyada salgın haline gelen koronavirüs saşgını sonrasında ülkemize dönmek için bekleyen öğrenciler dün gece yarısı charter uçakla ülkeye geldiler.

Kalacakları karantina yeri olan Dikmen'deki bir üniversite yurduna götürülen öğrenciler buradaki odaların koşullarının sağlıksız olduğu için yetkililerden yardım talep etmeleri sonrasında hemen harekete geçilmesiyle nbirlikte Girne'deki Riverside Otel'e götürüldüler.

Yaklaşık 1 saat önce Riverside Otel'e gelen öğrenciler buradan odalarına yeleştirildiler. 

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