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"İngiltere'den dönecek öğrenciler için prosedür tamam"

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"İngiltere'den dönecek öğrenciler için prosedür tamam"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İngiltere'de yüksek öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin ülkeye getirilmesi için düzenlenecek charter uçuşlara dair prosedürün tamamlandığını ve izin alındığını açıkladı.

Özersay, gelişmeyi Facebook sayfasından şu ifadelerle duyurdu:

"Yarın ve cumartesi günü Londra’dan ülkemize öğrencilerimizi getirmek üzere gelecek olan charter seferlerinin uçuş izinlerine dair gereken prosedür de tamamlanmıştır, izinler alınmıştır, o açıdan bir sıkıntı kalmamıştır. Merakta olan öğrencilerimizin ve ailelerinin dikkatine. Dileğim ve uğraşımız başka bir sıkıntı yaşamadan bunu başarmak."

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkeyle uçak seferleri durdurulduğu için adaya gelişi mümkün olmayan öğrencilerin gelebilmesi için  özel sefer düzenlenecek. Öğrenciler Londra'dan gelişlerinde belirlenen otellerde 14 gün gözetim altında olacak.

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