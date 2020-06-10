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İngiltere'den 164 vatandaş ve 1 cenaze geliyor

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İngiltere'den 164 vatandaş ve 1 cenaze geliyor

 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İngiltere’den 164 KKTC vatandaşı ve bir cenazenin yarın gece uçakla KKTC’ye getirileceğini açıkladı. 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İngiltere’de bulunan KKTC vatandaşlarını ülkeye getirecek olan tahliye uçuşunda 164 yolcu bir de cenaze bulunacaktır. Uçağın yarın saat 21.15’te Ercan Havalimanı’na varması beklenmektedir” denildi.

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