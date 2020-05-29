banner411
banner69
Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin
Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin
16 0
Belediye başkanını isyan ettiren hareket
Belediye başkanını isyan ettiren hareket
159 1
 
Doğan’ın maç programı yoğun
Doğan’ın maç programı yoğun
247 0
Piromaniye; Ateşşin Hazzı
Piromaniye; Ateşşin Hazzı
30 0
Dörtyol yoğun çalışıyor
Dörtyol yoğun çalışıyor
124 0
Transfer olduğu takımlar küme düşüyor!
Transfer olduğu takımlar küme düşüyor!
423 0
Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları sürüyor
Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları sürüyor
114 0
banner449

İngiltere'de vefat eden 11 Kıbrıslı Türkün KKTC'ye defin işlemleri tamamlandı

banner27

İngiltere'de vefat eden 11 Kıbrıslı Türkün KKTC'ye defin işlemleri tamamlandı

Birleşik Krallık’ta hayatını kaybeden 11 Kıbrıslı Türk’ün KKTC’ye defnedilebilmesi için gerekli işlemler tamamlandı.
Bakanlar Kurulu’nun 14 Mayıs tarihli kararı uyarınca COVİD-19 dışındaki sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden 11 Kıbrıslı Türk, 1 Haziran itibarıyla İngiltere’den getirilerek, KKTC’ye defnedilecek.
Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan KKTC Londra Temsilcisi Oya Pof Tuncalı, 18 Kıbrıslı Türkün ailesinden, yakınlarının KKTC’ye defni için başvuru aldıklarını, bu kişilerin 11’inin başka sağlık sorunları, 7’sinin ise COVİD 19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.
Tuncalı, 14 Mayıs tarihli Bakanlar Kurulu kararına işaret ederek, COVİD 19 dışı nedenlerle hayatını kaybeden 11 kişinin işleminin onaylandığını kaydetti.
Oya Pof Tuncalı, tarihlerle ve cenazelerin hangi şartlarda KKTC’ye gönderileceğiyle ilgili bilgileri beklediklerini ifade etti. 
Tuncalı, İngiltere’de COVİD 19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısının 100’e yaklaştığını, en genç kayıplarının 26 yaşında olduğunu söyledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.