İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Dünyayı kasıp kavuran ve hızla yayılmaya devam eden Koronavirüs salgını, sevdiklerimizi aramızdan koparmayı sürdürüyor.

Özellikle 60 yaş üzeri ve herhangi bir sağlık sorunu olanları daha ağır etkisi altına alan virüs sebebiyle Birleşik Krallık’ta yaşayan hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı ise 89’e yükseldi.

Kudret Özersay, İngiltere’de yaşam süren ve Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 89’a yükseldiğini duyurdu.

KKTC’nin İngiltere temsilcisi ile kürsüye çıkmadan evvel konuştuğu belirten Özersay, “İngiltere’de yaşam süren ve Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 89’a yükseldiğini üzülerek açıklamak istiyorum” dedi.

İşte bugüne kadar İngiltere'de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın isimleri:

Ahmet Raşit, Elmaziye Kanlı, Mustafa Ahmet, Yıldıray Faik, Kamil Ahmet, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman, Güney Osman Tarzan, Doğan Ahmet Konkurt, Safi Levent, Mehmet Erdoğan, Mustafa Mehmet, Hasan Ali, Hüseyin Yusuf Ş., Zülfiye Osman, Niyazi Numanoğlu, Rahme Ahmet Tayip, Çetin Çetinkaya, Arif Niyazi, Samime Bilginer, Serdar Balı, Tayfun Salih, Ahmet Kamil, Osman Mehmet, Özkan Hüseyin, Hatice Yusuf Veci, Hüseyin Kavaz, Ersin Mehmet Soyalan, Türker Enver, Rıfat Hasan Rezvan, Sündüz Yusuf Ramadan, Salise Tolgay Demirağ, Hilmi Miksi, Enver Arif, Hanife Mehmet, Mustafa İbrahim, Ergün Osman, Emine Aziz, Suna Arif, Yaşar Cevahir, Ayşe Ali, Şakir Cemal, İbrahim Muharrem, Sare Tek, Salih Balı, Aynur Hussein (Talat Gusela), Özcan Aygın, Ferhat Hakkı, Hüseyin Ahmet, İbrahim Mercan, Mustafa Enver, Erdal Kemal Yılmaz, Erbay Kemal Yılmaz, Hüseyin Türkan, İsmet Ramadan, Burhan Mustafa, Sultan Şevket, Mustafa Şükrü, Ekrem Hasan, Salih Hasan, Mehmet Emirzade, İsmail Özbarış, Ahmet Ömer, İbrahim Özgür, Sonya Kaygan, Ayten Yusuf, Fikriye Halil Emir, Özgür Celal, Mustafa Cavit, Hilmi İbrahim, Hüseyin İbrahim, Layka Nemes Hüseyin, Ufuk Kalkan, Saydam Akpınar, Nezihe Köşe, Mustafa Ahmet, Cihan Sadık, Münüse Nabi, Sonal Hasan, Muazzez Ahmet, Hüseyin Ahmet Mehmet, Ahmet Hasan, Cemal Hüseyin ve Orhan Mehmet Mustafa.