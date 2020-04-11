İngiltere'de bir Kıbrıslı Türk daha koronavirüse yenildi

İngiltere'de bir Kıbrıslı Türk daha koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Londra'da yaşayan 77 yaşındaki İbrahim Mercan nam-ı değer Mercan Arap koronavirüse yenik düştü.

Uzun zamandır İngiltere’de yaşayan ve Kıbrıs’a da sürekli gidip gelen İbrahim Mercan’ın, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. İbrahim Mercan’ın beş çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Londra'da bugüne kadar koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısının 50'yi geçtiği bildirildi.

İNGİLTERE'DE YAŞAMINI YİTİREN KIBRISLI TÜRKLER

Ahmet Raşit, Elmaziye Kanlı, Yıldıray Faik, Mustafa Ahmet, Kamil Ahmet, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman, Güney Osman Tarzan, Doğan Konkurt (Ahmet), Safi Levent, Mustafa Mehmet, Hasan Ali, Zülfiye Osman, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan, Rahme Erdoğan Tayip, Arif Niyazi, Samime Bilginer, Çetin Çetinkaya, Serdar Balı, Tayfun Salih, Ahmet Kamil, Osman Mehmet, Özkan Hüseyin, Hatice Yusuf Veci, Türker Enver, Hüseyin Kavaz, Ersin Mehmet Soyalan, Sündüz Yusuf Ramadan, Rıfat Hasan Rezvan, Hilmi Miksi, Salise Tolgay Demirağ, Şakir Cemal, Enver Arif, Hanife Mehmet, Mustafa İbrahim, Emine Aziz, Ergün Osman, Yaşar Cevahir, Suna Arif, Ayşe Ali, İbrahim Muharrem, Sare Tek, Salih Balı, Aynur Hussein, Özcan Aygın, Aynur Talat Gusela, Ferhat Hakkı, Hüseyin Ahmet ve H.Y.Ş, Ibrahim Mercan