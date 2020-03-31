İngiltere'de bir Kıbrıslı Türk daha koronavirüs kurbanı

Dünyada hızla yayılan ve dünya genelinde bugün itibariyle 40 biinin üzerinde insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgını İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerden de can almaya devam ediyor. Bügüne kadar İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk 20 den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün son kurbanı ülkemizin sevilen ve bilinen doktorlarından Dr. Tahsin Bilginer’in eşi Samime Bilginer oldu.

Geçtiğimiz günlerde eşi Tahsin Bilginer’le birlikte koronavirüs teşhisi konularak tedavilerine başlanan Samime Bilginer hayatını kaybetti. Tahsin Bilginer’in ise yoğun bakımda olduğu bildirildi.