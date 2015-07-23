İngiliz Okulu'nun müdür muavininin, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasındaki işbirliğini desteklediği için okuldan atılıyor

Rum tarafında faaliyet gösteren ve Kıbrıslı Türk çocukların da eğitim görmekte olduğu İngiliz Okulu’nun müdür muavininin, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasındaki işbirliğini desteklediği, eşitlik...

Rum tarafında faaliyet gösteren ve Kıbrıslı Türk çocukların da eğitim görmekte olduğu İngiliz Okulu’nun müdür muavininin, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasındaki işbirliğini desteklediği, eşitlik ve insan haklarını savunup ayrımcılığa karşı çıktığı için okul müdürü tarafından okuldan atılmaya çalışıldığı haber verildi.



Haravgi’nin haberine göre adı belirtilmeyen müdür muavini, siyasi duruşu nedeniyle kendisine menfi ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle avukatı aracılığıyla Irkçılık ve Ayrımcılık Karşıtı Ombudsman Eliza Savvidu’ya müdürü aleyhine suç duyurusunda bulundu.



Müdür muavininin iki yıldır müdür ve okul Yönetim Kurulu’nun doğrudan ve dolaylı çeşitli baskılarına maruz kaldığı, aleyhine disiplin soruşturması açılarak muavinlik görevinden ve hatta okuldaki görevinden alınmak istediği vurgulanan haberde şu hatırlatmalar da yapıldı:



“Kısa süre Kıbrıslı Türk öğrenciler aleyhine ayrımcılık şikayetinde bulunulmuş, şimdiki Kurul başkanı ve mezunlar derneği başkanı önceki kurulları; Kıbrıslı Türk ve Rum öğrencilerin barış içerisinde birlikte var olması ve yeniden yakınlaşma politika ve tedbirleri yüzünden eleştirmişti.



Barikatların açıldığı 2003 itibarıyla Kıbrıslı Türk öğrenciler, zamanın Tasos Papadopulos hükümetinin verdiği teşviklerle yeniden okula geldiler. Maskeli faşistlerin Kıbrıslı Türk öğrencileri dövmesi milliyetçi kesimlerden gelen tepkilerin doruk noktasını oluşturmuştu. Aralarında tanınmış ailelerin ve siyasilerin çocuklarının da bulunduğu kişiler tutuklanmış ancak hiçbiri cezalandırılmamış, olay kapatılmıştı.”