"İnce avda yasak fişenk kullanmayın"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi, 6 Ocak’ta başlayacak ince avda Güney Kıbrıs menşeli fişeklerin kullanımının yasak olduğunu açıkladı.



Yapılan açıklamada, avcıların her türlü kullanımına olanak sağlayacak yerli üretim ve ithal marka fişeklerin mevcut olduğu vurgulanarak, Güney Kıbrıs menşeli fişeklerin kullanılmamasının, hem yasal, hem de güvenlik açısından büyük önem arz ettiği ifade edildi.



Açıklamada, kara sınır geçişlerinde, Polis Genel Müdürlüğü ve Gümrük Müdürlüğü tarafından yasak fişek girişlerinin önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerin sıklaştırıldığı ifade edildi.



Açıklamada, “Avın bir spor olarak kabul edilmesi, ithali ve kullanımı yasak olan fişeklerin kullanılmaması ve avcıların can güvenliğinin sağlanması, ön planda tutulması gereken konulardır. Yasal bir sorunla karşılaşılmaması için Patlayıcı Maddeler Müfettişliği tarafından belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir” denildi.