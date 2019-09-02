“İmar planları kahramanlık öyküsü gibi pazarlanmaya çalışılıyor”

İşadamı Mustafa Genç, imar planlarının kahramanlık öyküsü gibi pazarlanmaya çalışıldğını savunarak, beklentiyi karşılamayacağını savundu

İş insanı Mustafa Genç, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Mağusa-İskele ve Lefkoşa imar planlarını eleştirdi. Genç, imar planlarının kahramanlık öyküsü gibi pazarlanmaya çalışıldığını savunarak, beklentiyi karşılamayacağını söyledi.

Mustafa Genç’in paylaşımı şöyle:

Herkese iyi Pazarlar.

Büyük bir kahramanlık öyküsü gibi pazarlanmaya çalışılan önce Mağusa-İskele ve ardından Lefkoşa yeni imar planlarının hayata geçirilmeleri öncesinde insanımıza ya süslü laflar ya da marjinal veya ideolojik söylemler ile sağlıklı bilgi verilmiyor.

Bu planlar ile insanımızın bugün en temelde şikayetçi olduğu sorunlar zaman içerisinde çözüm bulacak mı?

Bu bölgelerde yaşayan insanların yaşam konforunu artacak mı? Yine bizimle beraber özellikle ülkemize gelen turist ve yabancının gözüne daha hoş ve uyum içinde binalar, yollar mı yapılacak? Kanalizasyon, arıtma, çevre düzenlemeleri, yeşil alanlar, otoparkların yapımı ve yönetiminde yeni ve sürdürülebilir uygulamalar olacak mı?

Bizzat çalıştaylara katılan farklı görüşleri hoşgörü ile dinleyen ve katkı koymaya çalışan ama birçok kişideki büyük önyargılara şahit olan birisi olarak çok net söyleyebilirim ki 'hayır değişmeyecek'!

Merkezi yönetimin bütçe sıkıntısını bir kenara bırakınız, ama belli bir plan ve program dahilinde istimlak edip daha geniş yollar yok(eski üsul devam), problemleri aşikar yerel yönetimler daha iyi parklar, kanalizasyon, arıtma, çevre temizliği sunacak mı? Hayır.

Dönüşümleri bütünlüklü düşünüp eş zamanlı yapmadık mı idealde görmek istediğimiz hiçbir şeyi elde edemeyeceğiz.

Sivil toplum örgütleri dahil birçok birey aşırı derecede siyasileşmiş. Kimse ortak fayda için varılması gereken noktayı görmüyor birbirine de güvenmiyor sadece farklı tribünlere oynuyor.

Not:

Lütfen kimse yazdıklarımdan sonra yüksek binalar yapılmasını destekliyorum da ondan bunları yazıyorum diye söylemde bulunmasın çünkü artık bu söylem bayatlamıştır.

Problemleri doğru düzgün tartışamayıp laf kalabalığı ve atışmalar ile çözmekten kaçınacak isek hep birlikte mutsuz ve şikayetçi olmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla.