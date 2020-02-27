İmar Planı’nda doğrusunu yapmaya çalışıyoruz

Başbakan Tatar: “İmar Planı’nı henüz imzalamadık ama çalışmalar devam ediyor. Planlı yaşama hassasiyetlerimiz var ve doğrusunu yapmaya çalışıyoruz”

Ötüken’de, İskele Belediyesinin öz kaynakları ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının katkılarıyla yapımı tamamlanan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel Eğitim Okulunun açılışı gerçekleştirildi.

Başbakan Ersin Tatar açılış töreninde yaptığı konuşmada, Özel Eğitim Okulu’nun bir simge olduğunu ve dünyaya buradan bir mesaj verildiğini vurguladı.

Tatar dünyaya; “ KKTC Devleti’ni yönetenlerin, medeniyet ve dünyaya entegre çabası gösterirken KKTC Devleti’nde dünyanın gelişmiş bölgelerinde olan birtakım hassasiyetlerin olduğu, KKTC’nin medeni dünyanın bir parçası olduğu mesajı verildiğini ifade etti.

İskele bölgesinin, özel bir bölge olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, bölgeyi ilgilendiren imar planı çalışmaları hakkında da konuştu. Tatar, “İmar planını henüz imzalamadık ama çalışmalar devam ediyor. Biz geçmiş hazırlanan planı imzalamadık ama planlı yaşama ve çevreye ve güzel bölgenin doğru şekilde imarı için bir takım hassasiyetlerimiz var ve doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Burası gerçekten özel bir bölge…” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, okulun bir çok konuda ilkleri barındırdığını söyledi ve Özel Eğitim Okulu’nun KKTC’de devlet ve yerel yönetim iş birliğinde bu alanda gerçekleştirilen ilk proje olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, yine bir ilk olarak Başbakan Tatar’ın talimatıyla özel gereksinimli bireylerin yasasının önceki gün itibarıyla Bakanlar Kurulundan geçtiğini belirtti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, Ötüken İlkokulu binasının belediyeye tahsis edilmesinin hemen ardından hiç vakit kaybetmeden 2018 yılında yapımına başladıkları Özel Eğitim Okulu ile sadece İskele ve köylerine değil, birçok bölgede yaşam süren özel gereksinimli çocuklara ulaşabilmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sadıkoğlu okul ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“İskele Belediyesinin öz kaynakları ve Milli Eğitim Bakanlığının katkılarıyla yapımı tamamlanan Özel Eğitim Okulumuz 375 m²’lik alana sahip. Özel Eğitim Okulu’nda yapılan çalışmalar neticesinde; 3 adet derslik, mutfak-yatak odası ve salondan oluşan uygulama evi,1 adet çok amaçlı salon,1 adet stres odası, 5 adet tuvalet, 1 adet özel gereksinimli tuvaleti, 1 adet bakım odası-duş, öğretmenler odası, idari birim ve veli bekleme odası yapıldı.

