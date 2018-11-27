Hayata Dokun Hareketi aktivisti ve Toplumcu Demokrasi Partisi Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, zümresel değil, toplumsal çıkarların ülkeyi ileriye taşıyacağını belirterek, “İmar planı toplum içindir ve emirname de bunun bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Balcı yazılı bir açıklama yaparak, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın imar planı konusundaki açıklamalarını değerlendirdi.

İmar planlarına düzenli bir kent, daha az trafik, sağlıklı gelişim, yerleşim yerlerine yakın eğitim yapıları, hastahane gibi nedenlerle ihtiyaç duyulduğunu belirten Balcı yöntemin emirname ile yapılaşmanın yavaşlatılması ve ardından da imar planlarını yürürlüğe girmesi olduğunu kaydetti.

Balcı, “Üzülerek görüyorum ki, hükümeti kötülemek adına bir kısım siyasetçi, halka ‘arsalarınızın imar izni kaldırıldı’ diyerek malları ile tehdit ediyor, bir kısım da Rum’a peşkeş diyerek Maraş'taki vatandaşlarımızı yanıltarak arkalarına almaya çalışıyor.Herkes imar planının ne olduğunu bilmek zorunda değil ama bu konuda yorum yapıp demeç vereceksen bunu öğreneceksin” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında “İmar Planında bile bayrak edebiyatı yapanları hayretle izliyor, halkı kullanmalarını esefle kınıyorum” ifadelerine yer veren Balcı, emirname ile bir yıllığına bölgelerin imara kapatılacağını, bu sürecin sonunda imar planı devreye gireceğini vurguladı.

Zümresel değil, toplumsal çıkarların ülkeyi ileriye taşıyacağına işaret eden Balcı, “İmar planı toplum içindir ve emirname de bunun bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.