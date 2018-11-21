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"İmar Planı konusunda doğru tartışmalar yapılmalı"

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Gazimağusa – Yeniboğaziçi – İskele bölgelerinin emirname taslağı ile ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında tansiyonun yükselmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, tüm paydaşların karşılıklı hoşgörü ve anlayış içerisinde olması halinde sürecin toplumun yararına sonuçlandırılabileceğini vurguladı

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"İmar Planı konusunda doğru tartışmalar yapılmalı"
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Gazimağusa – Yeniboğaziçi – İskele bölgelerinin imar planının yapılmasını desteklemekle beraber, 55/89 Sayılı İmar Yasası’nın da eş zamanlı olarak değiştirilmesi, daha pratik ve katılımcı bir yapıya kavuşturularak ülkesel fiziki planın emrettiği sürede tüm ülke planlarının tamamlanmasına imkan vermesi konusuna önem verdiklerini belirtti. 
Yazılı bir açıklama yapan Gürcafer, Gazimağusa – Yeniboğaziçi – İskele bölgelerinin emirname taslağı ile ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında tansiyonun yükselmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, tüm paydaşların karşılıklı hoşgörü ve anlayış içerisinde olması halinde sürecin toplumun yararına sonuçlandırılabileceğini vurguladı. 
Gürcafer, bütünlüklü bir imar planının yapılmasını her zaman desteklediklerini ve bunun için uğraş verdiklerini de sözlerine ekledi. 
Gürcafer, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin, Gazimağusa – Yeniboğaziçi – İskele bölgelerini kapsayan, bütünlüklü bir imar planının yapılmasını her zaman desteklediğini ve imar planının hazırlanması için uğraş verdiğini belirtti.
Gürcafer şöyle devam etti: 
“Böylesi bir psikoloji içerisinde gerçekleşmiş olan toplantıda, Şehir Planlama Müdürü Sayın Türkmen Yiğitcan’ın Birlik üyemiz olan iş insanı Mete Boyacı’ya vermiş olduğu cevap kabul edilemez olmakla beraber, bu ifadelerin amacını aşan ve doğru ifade edilememiş olduğunu tahmin etmekteyim. Bu süreçte, doğru tartışmaların yapılması ve toplumsal çıkarlar temelinde, tüm kesimlerin çıkarlarının örtüşmesi sağlanmalıdır. Sürecin doğru zemine oturtulması hususunda ise Sayın İçişleri Bakanına büyük görev düşmektedir”
Gürcafer, kendilerine ve diğer tüm paydaşlara düşen görevin ise masanın etrafında barışık bir şekilde oturarak sürece katkı koymak olduğunu kaydetti. 

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