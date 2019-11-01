banner255
banner69
182 0
Siyasetçiler çarşı pazara çıkmıyor mu?
Siyasetçiler çarşı pazara çıkmıyor mu?
32 0
 
Erhan- Dümenci ikilisi şampiyonluğa sürdü
Erhan- Dümenci ikilisi şampiyonluğa sürdü
35 0
Acapulco Sports Park büyülüyor
Acapulco Sports Park büyülüyor
134 0
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
22 0
GAÜ gençleri ile yürüyecek
GAÜ gençleri ile yürüyecek
19 0
"Şu anda kimse kaza sebebine dair açıklama yapmamalı"
231 0
banner82

İmar Planı çalışmaları kaygı verici

banner27

Bazı sivil toplum örgütlerinden oluşan Planlı Gelişim İnisiyatifi, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmalarında gelinen aşamanın kaygı verici olduğunu savundu.

İmar Planı çalışmaları kaygı verici
banner267

 

İnisiyatif adına açıklama yapan Merter Refikoğlu, çalışmalarda “rant çevrelerinin” çıkarlarının korunduğunun görüldüğünü ileri sürerek, “Planın son halinde, kamu yararı için yaptığımız hiçbir önerinin kaale alınmadığını üzülerek görmekteyiz. Verimli tarım toprakları üzerine bile inşaat yapacak kadar bilimden uzak bu imar planı bu şekilde kesinlikle kabul edilemez” dedi.

Refikoğlu, İmar Planı’nın son şekliyle, Ülkesel Fizik Plan, yapılan çalıştaylar, halkın katılımı toplantıları ve taslak imar planı arasında büyük farklar bulunduğunu öne sürdü.

Planlı Gelişim İnisiyatifinin bazı kararlar aldığını kaydeden Refikoğlu, kararların 4 Kasım Pazartesi günü saat 14:00’te İçişleri Bakanlığı, 15:00’te Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde ayrıntılı bir şekilde açıklanacağını belirtti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.