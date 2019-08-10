İmar planı bu yıl hayata geçecek

Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı Tasarısı, halkla paylaşıldı. İçişleri Bakanı Baybars, Mağusa’nın su, trafik problemi, kıyıya erişim sıkıntısı, kültürel mirasın korunması ve yeşil alan azlığının karşılığının planda olacağını açıkladı

Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı Tasarısı, ilk kez Salamis Bay Conti Otel’de halkla paylaşıldı. Taslakla ilgili görüş ve öneriler, 19 Eylül’e kadar kabul edilecek.

İmar Planı Tasarısı, KKTC yüzölçümünün yüzde 14’ünü kapıyor. Tasarıya 70’e yakın kurum ve kuruluş ile 150’ye katılımcı katkı koydu, çalışmalar 2015’te çıkan ülkesel fiziki plan kapsamında bilimsel raporlar ışığında yürütülüyor.

Tasarıda, 40 kilometrelik sahil şeridine kesintisiz erişim sağlanması, Mağusa Yük Limanı’nın ve Serbest Bölge’nin Kalecik’e taşınması ve bölgenin marina ve kurvaziyer limanına dönüştürülmesi, ekolojik yaşam korunarak bölge insanının yaşam kalitesini arttıracak düzenlemeler, her bölge için ticaret merkezleri yapılması öngörülüyor.

Bölgede 29 bin konutun bulunduğu, yapılaşmaya açılacak bölgelerde nüfus öngörüsüne göre konutların yapılması takdirde 2037’de konut sayısının 129 bini bulacağı, bu rakamın da 2037 nüfus projeksiyonuna göre tahmin edilen ihtiyacın üç katına tekamül ettiği belirtiliyor.

Tasarıyla kişi başına düşen yeşil alanın 33 metrekare olması, bunun da Avrupa Birliği standartlarının üzerinde olduğu da ifade edildi.

BAYBARS: “ŞEHİR PLANLARININ MUTLULUK ÜZERİNDE ÇOK ETKİSİ VAR”

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’yla getirilecek kurallardan etkilenebilecek gerçek ve tüzel kişilerin görüş ve önerilerini sunmaları için düzenlenen halka açık danışma toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Kişilerin yaşadığı coğrafyada kendilerini mutlu hissedebileceği bir planlamanın insanlara fayda sağlayacağına inandığımız için buradayız” dedi.

Şehir planlarının insanların mutlulukları üzerinde çok etkisi olduğunu kaydeden Baybars, “İnsanların alışkanlıkları sokakları kentleri yeniden tasarlayarak değiştirebiliriz” diye konuştu.

Önce kentsel bir mutluluk sağlanması gerektiğini ifade eden Baybars, “Önce kentsel bir mutluluk sağlamamız gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Baybars, KKTC’nin yüzde 14’üne sahip, ciddi bir kıyıya sahip bir bölge planlarken farklı gruplardaki dinlemeye özen gösterip bu çıkar ve beklentilere cevap vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Baybars, Mağusa’nın su, trafik problemi, kıyıya erişim sıkıntısı, kültürel mirasın korunmasının, yeşil alan azlığının karşılığının, planda bulunacağını söyledi.

Yeniboğaziçi ile ilgili olarak ise Baybars, turizmin Cittaslow konseptine bağlı gelişmesinin, bölgede üretilen tarım ürünlerinin kullanılacağı bir modelin hayat bulması için çalıştıklarını ifade etti.

Baybars, İskele’de ise altyapı sorunlarının giderilmesi, ulaşımın düzenlenmesi gerektiğini kaydederek, tasarıda yükseköğrenim, garımenkul ve turizmin birlikte gelişmesi yönünde kararlar bulunduğunu ifade etti.

Baybars, planı hayata geçirmenin herkesin sorumluluğu olduğunu, plan sahiplenilmediği takdirde başarıya ulaşma şansının bulunmadığını vurguladı.

Emirnamelere karşı olduklarını ve bir yıl içerisinde imar planı hazırlanacağı sözlerinin arkasında durduklarını söyleyen Baybars, “İmar planını bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.