Uyuşturucu madde alma verme ve tasarruf etme suçlarından yargılanan İmam Büyükakşeker, bir yıl hapse mahkum edildi. Büyükakşeker’in abisi Mustafa Büyükakşeker de üç ay önce uyuşturucudan...

Uyuşturucu madde alma verme ve tasarruf etme suçlarından yargılanan İmam Büyükakşeker, bir yıl hapse mahkum edildi. Büyükakşeker’in abisi Mustafa Büyükakşeker de üç ay önce uyuşturucudan dolayı hayatını kaybetmişti

Evrim KAMALI

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde uyuşturucu madde tasarrufu, alma ve verme suçlarından yargılanan sanık İmam Büyükakşeker hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Başkan Ömer Güran, Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı ve Yargıç Alev Ulunay’dan oluşan heyetin baktığı davada sanık hakkında 1 yıl hapis kararı verildi. Mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı okuyan Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı, sanığın 2013 yılından 15 gram uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf ve 2014 yılında 1 gram 529 miligram uyuşturucu madde sentetik cannabionid tasarruf etme suçlarından yargılandığını, sanığın davalarını kabul ettiğini belirtti. Yargıç, Kasım 2014 tarihinde devriye gezen polis ekiplerinin trafikte şüpheli hareketler sergileyen sanığın karakola götürdüklerini, sanığın orada üzerinde uyuşturucu olduğunu itiraf ettiğini aniden krize girmesi üzerine hastaneye kaldırıldığını belirtti.Sanığın 2013 yılındaki davasının olgularına da değinen yargıç, sanığın Mağusa’da bir şahıstan 15 gram sentetik cannabionid aldığını ve evine sakladığını söyledi. Yargıç Esendağlı, sanığın bir miktar uyuşturucu maddeyi ise birlikte içmeleri için kız arkadaşına verdiğini belirtti. Sanığın benzer sabıkları olduğunu,2004 yılında 24 ay,2009 yılında ise 11 ay hapis cezasına çarptırıldığını ifade ederek, uzun yıllardır bağımlı olan sanığın Kasım 2014 yılında tutuklandıktan sonra tedaviye başladığını ve o tarihten beridir başka bir suça karışmadığını söyledi.

Sanığın 3 ay önce abisi Mustafa Büyükakşeker’i uyuşturucudan dolayı kaybettiğini de belirten Kıdemli Yargıç, sanığın bu olaydan sonra tedavisini devam ettirmeye karar verdiğini ifade etti. Esendağlı,sanık hakkında tüm olguları değerlendirdiklerini belirterek 2013 yılı ve 2014 yılı davalarından sanığı 1 yıl süre ile hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.