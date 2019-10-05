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İlker Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

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CTP Londra Dayanışma Derneği ve Londra Toplum Merkezi’nin uzun yıllar başkanlığını yapan, Türkiye’deki 1968 kuşağı öğrenci hareketinin lider isimlerden İlker Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı

İlker Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) ilk üyelerinden, CTP Londra Dayanışma Derneği ve Londra Toplum Merkezi’nin uzun yıllar başkanlığını yapan, Türkiye’deki 1968 kuşağı öğrenci hareketinin lider isimlerden İlker Kılıç, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

CTP Genel Merkezi’nde  Kılıç için tören düzenlendi.

 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,  CTP'li belediye başkanları, partililer, ailesi ve sevenlerinin katıldığı törende, İlker Kılıç son yolculuğuna alkışlar arasında uğurlandı.

Törende Kılıç anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, özgeçmişi okundu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile  aile üyesi bir kişi konuşma yaptı.

ERHÜRMAN: “YÜREĞİ ÜLKESİ İÇİN ATTI”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman  törende yaptığı konuşmada, acılarının ve kaybın büyük olduğunu, söylenecek sözün olmadığını belirterek, İlker Kılıç'ın sadece kendi kuşağına değil gelecek kuşaklara da,  kendilerine de yol gösteren çok önemli bir ağabeyleri olduğunu kaydetti. 

Kılıç'ın ömrü boyunca adalet, eşitlik, barış mücadelesini sürdürdüğünü, beyninin ülkesi için çalıştığını, yüreğinin ülkesi için attığını ifade  eden Erhürman, Kılıç ile en son Londra'da bir araya geldiğini ve büyük bir hayranlıkla onunla konuştuğunu anlattı. 

Erhürman, Kılıç'ın her zaman geleceğe bilge bir şekilde baktığını ve değerli miraslar bıraktığını ifade ederek, "Onu unutmayacağız, unutturmayacağız ruhu şad olsun" dedi. ,

Kılıç’ın naaşı öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

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