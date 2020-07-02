İlk uçuştan 11 kişi karantinada

Ercan Havalimanı’na 3 ay aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti. Uçakta bulunan 165 yolcu arasındaki 11 kişi, C grubu diye açıklanan yüksek risk grubundaki ülkeler arasından geldiği için 14 gün süreyle karantinaya alındı

Ercan Havalimanı’na, 3 ay aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti.

Covid 19 salgını önlemleri çerçevesinde tarifeli seferlere kapalı olan Ercan Havalimanı’na ilk uçuşu İstanbul’dan 180 yolcusu ile yapan THY uçağı, dün sabaha karşı 02.20’de alana indi.

Ercan’a gelen ikinci uçak ise, sabah 08.00’de 211 yolcusu ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gelen Pegasus Hava Yolları’na ait uçak oldu.

"1 Temmuz" açılma süreci kapsamında, büyük çoğunluğu karantinasız uygulanacak olan ülkeye girişler, dün sabah İstanbul’dan gelen ilk uçakla başladı. COVID 19 salgını önlemleri nedeniyle tarifeli seferlere kapalı olan Ercan Havalimanı’na 3.5 ay aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti. Saat 02.30 sıralarında Ercan Havaalanı’na inen uçakta bulunan 165 yolcu arasındaki 11 kişinin C grubu diye açıklanan yüksek risk grubundaki ülkeler arasından geldiği için 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Karantina rakamı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı ancak Ercan'daki sağlık görevlileri 11 kişinin karantinaya alındığını söyledi.

Almanya'dan gelen bir yolcu ise PCR testi ibraz etmeden geldiği için polis tarafından bir süre sorgulandı. KKTC vatandaşı olduğu öğrenilen yolcu da karantinaya alındı. Geriye kalan yolculara ise yanlarında getirdikleri PCR negatif testlerin yanı sıra Ercan'da PCR testi yapıldı. "Çifte PCR" uygulamasına tabi tutulan yolcular ülkeye karantinada kalmadan giriş yaptı.

PCR testi yaptıran yolcular, alandan ayrılmadan önce halk arasına karışmayacaklarına dair bir belge imzaladı. Ercan'daki görevlilerin uyarılarına rağmen, gelen yolcuların sosyal mesafeyi koruyamadığı görüldü. Yolcularda panik ve telaş havası olduğu izlendi. Görevliler sürekli olarak sosyal mesafenin korunması uyarısında bulundu.

Havalimanına ilk tarifeli uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Yolları’nın sabaha karşı 02.20 uçağını karşılamaya Sağlık Bakanı Ali Pilli, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da gitti.

Covid 19 önlemlerinin gevşetilmesiyle başlayan 1 Temmuz açılımı kapsamında ülkeye girişlerin büyük çoğunluğu karantinasız uygulanacak.

Türkiye'den gelecek yolcular karantinaya alınmayacak, ancak KKTC'ye gelmeden önce 72 saat içinde ve diğeri de KKTC' ye giriş noktalarında olacak şekilde çifte PCR testi uygulamasına tabi tutulacak.

Yolcular Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı taahhütnameyi imzalanamadan alandan ayrılamayacaklar, taahhütnameye göre yolcular PCR testi negatif çıkana kadar halk arasına karışamayacak.

“C” grubundaki riskli ülkelerden gelen veya 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan yolcular ise 14 gün karantinada kalmak koşuluyla ülkeye gelebilecek.

T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, T&T Ercan Havalimanında, sosyal mesafe görsellerinden yer işaretlemelerine, dezenfekte edilmiş paspas, pasaport ve check- in bölgelerinde koruyucu ayıraçlardan (pleksiglass) dezenfektan stantlarına kadar tüm önlemler fazlasıyla alındığını belirtti.

Covid 19 önlemleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulu bugünden itibaren KKTC vatandaşı olsun veya olmasın Türkiye'den gelecek yolcuların KKTC'ye gelmeden önce 72 saat içinde ve diğeri de KKTC' ye giriş noktalarında olacak şekilde çifte PCR testi uygulamasına tabi tutulmasına karar vermişti.

Yolcular, Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı taahhütnameyi imzalamadan alandan ayrılamayacaklar, taahhütnameye göre, PCR testi negatif çıkana kadar halk arasına karışamayacak.

“C” grubundaki riskli ülkelerden gelen veya 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan yolcular ise 14 gün karantinada kalmak koşuluyla ülkeye gelebilecek.

Öte yandan “A” ve “B” grubundan gelecek yolcuların, muhacerete bilgi vermesi gerekiyor.

Alınan önlemler çerçevesinde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, Sağlık Bakanlığı ile istişare hainde deniz ve hava limanlarından gelecek olan yolcuların sayısının düzenlenmesi ve/veya kontrollü olacak şekilde kısıtlanması konusunda yetkilendirilmesine karar verilmişti.