İlk kez başvuran 11 kişiye basın kartı

Basın Kartı Komisyonu, Basın kartı almak için ilk kez başvuru yapan 20 kişiden 11’ine kart verilmesine onay verdi.

Basın Kartı Komisyonu, 2019 yılı Ocak ayı toplantısını bugün yaptı. Basın kartlarının yenilenmesi için başvuran 17 basın yayın görevlisinin başvuruları olumlu bulunarak onaylandı. Basın kartı almak için ilk kez başvuru yapan 20 kişiden 11’inin başvuruları uygun bulundu.

Özlem Karakaşlı, Tünay Mertekçi, Çiğdem Alageyik, Hüseyin Çiçek, Çağlar Dönmez, Növber Gürtay, Erkut Yılmabaşar, Lisani Kalkanlı, Vasfi Kuni, Mustafa Alkan ve Sinem Kasımoğlu ilk kez basın kartı alma hakkı elde etti.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda çalışan Murat Bulut, Arif Salih Latif, Müge Şule İlbuldu ve Derya Bökeyhan, TAK’tan Yılmaz Yakar ve Capital Radyo’dan Ahmet Kasımoğlu’nun sürekli basın kartı almasına onay verildi.