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İlk kadın hekim Sennaroğlu'na anlamlı ziyaret

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İlk kadın hekim Sennaroğlu'na anlamlı ziyaret
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Sağlık Bakanı Filiz Besim beraberindeki hekimlerle  ilk Kıbrıslı Türk kadın hekim Aydın Sennaroğlu’nu evinde ziyaret etti. 

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Besim ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı hekimler, ziyarette Sennaroğlu’na tıp alanında, özellikle tüberküloza karşı yaptığı çalışmalar ve katkılardan dolayı teşekkür etti. 

Meslek hayatında yaşadığı bazı anıları hekimlerle paylaşan ve ziyaretten dolayı oldukça mutlu olan Sennaroğlu, “Bu ziyaret benim için çok büyük anlam ifade ediyor. Beni çok duygulandırdınız. Bana, hatırlanmanın ve vefanın verdiği o güzel duyguyu yaşattınız” dedi. 

Bakan Besim,  Aydın Sennaroğlu’nun örnek alınması gereken bir hekim olduğunun altını çizerek, O’nun mesleği, başarıları ve mücadelesinin yeni nesiller ve mesleğe yeni başlayacak olanlara anlatılmasının çok önemli olduğunu dile getirdi. 

Besim, “Bir zamanlar tek hekimle mucizeler yaratılan göğüs servisi bugün gencecik sekiz hekimiyle göğüs hastalıklarında tüm KKTC’de çok büyük bir hizmet veriyor. Bu da KKTC’de insana ve sağlığa olan yatırımın en büyük örneğidir” dedi.

Bakan Besim, “Dr. Aydın Sennaroğlu-Kıbrıslı Türklerin İlk Kadın Hekimi” isimli kitabında, Dr. Aydın Sennaroğlu’nun biyografisini yazmıştı. 

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